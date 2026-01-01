馬場密探048｜「笑盈喜」大冷開勝門

今日第二場四班千二米爆岀大冷門，兩匹被熱捧的「雙子美麗」和「賢者威楓」均落第而回，反而近期成績理想的澳洲騎師奧爾民策騎的偉廄「笑盈喜」，則在起步後搶放在前，就此直奔終點，爆岀四十七倍大冷贏馬，打開在港勝門。叧外幾匹冷門「海藍寶」、「仁者荃承」及「綫路達飛」悉數走入前列，構成超過一百八十五萬元的四重彩。

蘇偉賢的家人從加拿大來港，今午入場為練者打氣，第二場「笑盈喜」順利在奧爾民胯下報捷。

賽後馬主何志豪說：「『笑盈喜』在二○二六年首個賽馬日開齋，我和太太都十分開心，我要多謝蘇偉賢的悉心訓練，以及引入此馬的Upper Bloodstock馬販公司，為我們引入此馬。『笑盈喜』今場懂得放鬆去跑，表現令我很驚喜，奧爾民今場發揮出色，跑田草千二米特意放長韁繩，令馬兒放鬆去競跑，此馬是短途馬，希望牠繼續進步；同日我另一匹愛駒『大文豪』都出賽，希望獲得幸運之神眷戀，交出好成績，我抱平常心去為馬兒打氣。」

按下圖睇更多相片：