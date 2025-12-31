游達榮「光年魅力」「幸運風彩」

游達榮上周六憑「開心老闆」贏得今季第十二場頭馬，另外取得三個亞軍，使其成為練馬師王冠軍。明日元旦賽事，其八匹坐騎仍具分量，有機會繼續取得佳績，練者接受查詢時亦表示，「光年魅力」和「幸運風彩」兩駒有備而臨，最具爭勝機會。

光年魅力回師千四

「光年魅力」上季服役至今，先後在田草千四米贏出五場頭馬。

「光年魅力」上季服役至今，先後在田草千四米贏出五場頭馬，剛戰牠在馬會一哩錦標落第之後，明午再次回師贏馬路程，游達榮分析說：「『光年魅力』在田草表現出色，早前我嘗試替其增程出戰，以便了解牠是否夠實力出戰香港國際賽，可是馬兒演出不如預期，於是我便部署牠出戰今賽，而現在距離上賽五星期，已有充足時間回復體力狀態出戰，雖然今仗對手實力甚強，數駒曾在級際賽事取得成績，但『光年魅力』若臨場跑出水準，計實力仍有資格在此爭勝，倘若早段步速夠快，更將提升其爭勝機會。」

幸運風彩再跑同程

「幸運風彩」明日將列陣尾場三班千二米。

「幸運風彩」上場初出即在田草千二米跑第五，落後頭馬「關鍵所在」二又四分一馬位，明日列陣尾場跑三班千二米，游達榮說：「『幸運風彩』質素良好，初出表現不差，可以預期跑過一場熱身賽後，再出能續有進步。今次牠再跑同程，可惜排在十二檔，有可能對其爭勝構成影響，希望臨場步速正常，好使『幸運風彩』能夠順利找到遮擋，使其有機會交出進步表現。」

游達榮接着還提到，「超勝無敵」季初跑田草千四米表現不俗，曾得一席接近的第四名，由於牠早前在谷草中距離演出未如理想，所以趁馬兒目前狀態仍然理想，遂決定今仗回師千四米，以及回配曾替其上名的田泰安，希望「超勝無敵」臨場發揮出本身應有實力，爭取前列最佳位置而回。

文傑