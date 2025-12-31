班德禮盼與「好友心得」攜手再創佳績摘下華商會挑戰盃

今季表現突出的「好友心得」（135磅）將於週四（1月1日）在沙田上陣，競逐總獎金高達四百二十萬港元的三級賽華商會挑戰盃（1400米讓賽）。馬兒今仗因評分最高而須負頂磅上陣，而續替此駒執韁的班德禮希望牠能再創佳績之餘，也明白在讓磅制分級賽中負頂磅角逐將具一定挑戰。



「好友心得」是德心團體名下賽駒，今季首三仗取得全勝，當中最矚目的勝仗為大前仗揚威總獎金高達五百三十五萬港元的二級賽精英碗（1200米讓賽）。這匹出自父系「千秋巨子」的短途良駒上仗於12月14日角逐總獎金高達二千八百萬港元的浪琴香港短途錦標（1200米一級賽），首次在一級賽亮相，並在頭馬「嘉應高昇 」之後取得第六名。



班德禮說：「馬兒在該仗的發揮不俗。要在一級賽中與那些賽駒平磅角逐絕非易事，因此我仍覺得牠跑得不錯。今次雖然是牠隔了一段時間後首度增程回師1400米賽事，但牠之前（於2024年7月1日）競逐同程賽事時幾乎直領到底，最終跑獲亞軍。」



「這些三級賽或讓磅制分級賽經常由負磅最輕的賽駒勝出，因此坐騎今仗負頂磅上陣，我們必須好好管理期望。馬兒現時狀態良好，但同場也有多匹強敵，所以我們會盡力而為。」



「好友心得」的練馬師大衛希斯在此駒上季最後一仗替牠加佩單邊眼罩，其後馬兒開始重拾勇態，評分由季初的84分急升至現時的110分，創下出道以來的新高。這匹七歲馬至今在港七度奪冠，今仗前曾兩度角逐沙田1400米賽事。

班德禮說：「我們知道馬兒的氣量足以應付1400米途程，加上今仗檔位不俗（第一檔），讓我們在策略上有所選擇。我會視乎大衛希斯想怎樣做，陣上我們可留居他駒之後輕鬆競跑；而如果馬兒想按照自己的步速上前的話，我們也可以這樣做。」



除了「好友心得」外，今屆華商會挑戰盃的參賽馬還有「手機錶霸」（134磅）、「包裝天將」（133磅）、「光年魅力」（132磅）、「永遠美麗」（127磅）、「玩笑」（117磅）、「風再起時」（116磅）、「喜至寶」（116磅）、「舞林密碼」（116磅）、「信心星」（115磅）、「風雲武士」（115磅）及「得道猴王」（115磅）。



今季已十勝頭馬的班德禮將在週四的沙田賽事策騎九駒出賽，盼能增添頭馬進賬。這位英國籍好手當天會夥拍告東尼麾下的「八駿笑昇」（124磅）出戰第四班梅窩讓賽（2000米），此前他曾兩度與該駒攜手在跑馬地奪冠。



班德禮說：「我曾多次為馬兒執韁，今仗將與牠再度合作。牠近期表現良佳，或許只是稍欠運氣，但牠今次抽得好檔（第四檔），而此程對牠來說從來不成問題，有需要的話牠甚至能應付長一倍的途程。」

麥文堅 (圖) 將展開在港客串期至3月29日，他元旦日會策騎「有盈勇士」、「豐功偉績」、「包裝旋風」、「手到再來」及「一起美麗」五駒上陣。



另一方面，愛爾蘭騎師麥文堅將於1月1日在沙田展開在港三個月的客串期，當天他會策騎「有盈勇士」、「豐功偉績」、「包裝旋風」、「手到再來」及「一起美麗」五駒上陣。



二十二歲的麥文堅在今屆浪琴香港國際賽事中策騎「班霸實力」及「名醫」角逐一級賽，兩駒均跑獲第四名。



本週四（1月1日）沙田馬場「好運1月1」賽馬日合共編排十一場賽事，頭場第五班松柏塱讓賽（1600米）將於下午十二時三十分開跑。



當天的三T彩池將設一千萬港元累積多寶，而馬會將從營辦者儲備撥出一百萬港元多寶至第一口孖T。



馬會也會從多寶儲備撥出合共二百萬港元多寶，注入當天的華商會挑戰盃（第八場）及第十一場賽事的四重彩及四連環合併彩池。