「光年魅力」冀揚威華商會挑戰盃

三級賽華商會挑戰盃（1400米讓賽）將於周四（1月1日）在沙田舉行，總獎金高達四百二十萬港元。由游達榮訓練的「光年魅力」（132磅）經常在陣上展現出眾實力，今次盼能再上層樓，首次摘下分級賽桂冠。

現年五歲的「光年魅力」隸屬趙國明與肖冰名下，至今在港上陣十二次，所取得的五場頭馬悉數來自今次出爭的沙田1400米賽事，而牠的評分已持續上升至目前的107分。

「光年魅力」出道至今已累積約一千零八十七萬港元的獎金，而牠在港的五場頭馬均在潘頓胯下取得。此駒上月曾夥拍潘頓角逐總獎金高達五百三十五萬港元的中銀香港「私人財富」馬會一哩錦標（1600米二級賽），最終取得第八名。這對人馬組合今仗將繼續合作，自第六檔起步。

潘頓說：「馬兒於最近十二個月持續進步，表現實在很好。牠至今已跑過兩場一哩（1600米）賽事，證明未能應付途程，所以我們讓牠回師更合發揮的1400米賽事。」

「光年魅力」於9月作今季首戰，角逐總獎金高達四百二十萬港元的三級賽慶典盃（1400米讓賽），於沿欄競跑時受阻，翌仗於11月9日在沙田以佳勢攻下一項第二班賽事，其後再於上仗出爭中銀香港「私人財富」馬會一哩錦標。

潘頓說：「但馬兒的出閘表現將再次成為關鍵。牠總是起步不快，而賽駒到了這個階段通常已知道要怎樣做，但牠仍未做到。馬兒令自己陷入艱難的處境，但牠必須跨過這一步。馬兒的評分已達至現時的水平，若牠仍未能與對手同步出閘的話，那麼爭勝將會變得相當困難。」

潘頓今季合共出賽二百四十三次，目前以五十一場頭馬高踞騎師榜榜首，而他的季內累計獎金更達九千九百五十四萬港元，逼近一億港元大關。這位入選澳洲賽馬名人堂的好手早前策騎「光年魅力」進行試閘，以第二名衝線。

潘頓說：「我覺得馬兒正處勇態之中，而牠的試閘表現也佳。希望今仗的步速夠快，讓牠能夠在適當時機發力上前爭勝。」

潘頓至今在港合共取得一千九百二十九場勝仗，是歷來贏得最多頭馬的香港騎師。他曾先後夥拍「小橋流水」（2011年）、「喜蓮標緻」（2013年）及「金鑽貴人」（2023年）三度揚威華商會挑戰盃。

除了「光年魅力」外，今屆華商會挑戰盃的參賽馬還有「好友心得」（135磅）、「手機錶霸」（134磅）、「包裝天將」（133磅）、「永遠美麗」（127磅）、「玩笑」（117磅）、「風再起時」（116磅）、「喜至寶」（116磅）、「舞林密碼」（116磅）、「信心星」（115磅）、「風雲武士」（115磅）及「得道猴王」（115磅）。

本周四（1月1日）沙田馬場「好運1月1」賽馬日合共編排十一場賽事，頭場第五班松柏塱讓賽（1600米）將於下午十二時三十分開跑。

當天的三T彩池將設一千萬港元累積多寶，而馬會將從營辦者儲備撥出一百萬港元多寶至第一口孖T。

馬會也會從多寶儲備撥出合共二百萬港元多寶，注入當天的華商會挑戰盃（第八場）及第十一場賽事的四重彩及四連環合併彩池。