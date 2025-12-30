從化馬場對廖康銘今季佳績厥功甚偉

廖康銘今季踏入在港從練第三季，開季至今戰績彪炳。這位來自澳洲的資深練馬師在港設廄首季取得三十一勝，2024/2025年度馬季則增添四十四場頭馬，而他今季的成績更上層樓，截至12月底已勝出二十六仗，暫列練馬師榜次席。在12月20日沙田賽事中，他旗下的四歲新星「白鷺金剛」憑衝刺凌厲奪魁，為他帶來在港的第一百場頭馬。

值得留意的是，廖康銘今季憑賽前曾置放在從化的馬匹取得的頭馬數目暫時領先其他練馬師。截至12月30日為止，在他今季取得的二十六場頭馬之中，有十七場來自在從化受訓的賽駒，而最近一匹為他建功的從化受訓馬匹是「新意馬」，該駒於12月27日以直領到底姿態勝出一項1650米泥地賽。

由此可見，從化馬場對廖康銘馬房的表現非常重要。廖康銘在從化設廄的日子尚短，但已充分利用當地的各種世界級設施。

廖康銘說：「從化馬場提供多元化的訓練設施，讓練馬師能以不同的方式及在不同的環境為馬匹備戰。當地的賽道及設施寧靜得多，特別適合那些脾性不適合長駐沙田的馬匹。」

「登山跑道、水中步行機及休養區等設施讓馬匹有更多放鬆的機會。牠們於訓練時越能保持放鬆，便越有機會於賽日創造佳績。」

廖康銘旗下不少馬匹經常往返從化及香港兩地，牠們通常於賽前兩、三天回港，賽後隨即運回從化。

廖康銘說：「約九成時間留在從化的馬匹為我們帶來極佳成績。有些馬匹的確更適合那裏的環境，而『椒椒醒』就是最佳的例子。牠初期在沙田出賽時的表現未如理想，但當我們將牠運往從化後，牠的表現隨即有進步，勝出四場賽事。牠在那裏更為舒適自在，狀態保持得更好，從而能持續在陣上發揮最佳水準。」

「椒椒醒」在從化馬場前往試閘的起步點途中。

廖康銘一般會安排二十五至三十駒在從化受訓。

他說：「這個數量對兩地馬房來說都很適合。我不會作出太多變動，因此有些馬從未離開沙田，而另一些馬則幾乎常駐從化。當我評估過每匹馬的特性後，就會維持最適合牠們的安排。」

廖康銘表示，在目前由他訓練的各駒之中，以「駿跑得」今季自從化馬場獲益最多。

「馬兒喜歡保持新鮮感，需要多樣化的操練方式。牠在從化可以使用登山跑道及水中步行機，讓頭腦保持靈活。馬兒容易厭倦重複的操練，但那裏的多元化設施有助牠保持銳態。馬兒今季的表現有所提升，現時已接近能勝出第二班賽事的水平。」

「駿跑得」在香港一出即勝。

廖康銘指安排馬匹在從化受訓還會令牠們更適應旅程、保持體重及更放鬆，並道出從化馬場作為比賽場地的優點。

「從化馬場是馬會的重要資產。那裏的跑道設計完善，讓自任何一個檔位出閘的馬匹均有公平的競爭機會，而場地也時刻保持極佳狀況。從化馬場讓馬主、練馬師及騎師皆能受惠，而日後它在香港賽馬中的角色將越來越重要。」

