鍾易禮上訴部分得直 獲減刑一日停三日

賽事秘書處執行經理郭前承馬會董事局命發出通告如下：

上訴委員會於2025年12月29日下午二時三十分，就騎師鍾易禮的上訴進行聆訊。鍾易禮於2025年12月7日在沙田賽事第九場策騎「久久為軍」時，因兩項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕指控而被競賽董事小組判罰停賽。鍾易禮其後就此等處罰的嚴厲程度提出上訴。原先的處罰為：

指控一：承認於趨近一千米處時不小心策騎，其後被判罰由2025年12月27日開始停賽，直至2026年1月2日才可再次出賽（兩個香港賽馬日）；及

指控二：承認於接近七百米處時不小心策騎，其後被判罰由2026年1月21日開始停賽，直至2026年1月26日才可再次出賽（兩個香港賽馬日）。

上訴委員會已審慎考慮有關事件的影片、競賽董事小組研訊的文本、在上訴中聽取的證供及各方陳詞。

上訴委員會裁定上訴部分得直，第二項指控的處罰由停賽兩個香港賽馬日減至一個香港賽馬日。兩項指控的停賽處罰將連續執行。

因此，鍾易禮現被罰停賽如下：

指控一：兩個香港賽馬日，由2026年1月18日開始停賽，直至2026年1月22日為止；及

指控二：一個香港賽馬日，於2026年1月25日停賽。