香港打吡大賽│打吡之路：「白鷺金剛」潛質優厚有力助廖康銘在四歲馬經典賽事系列再創佳績

近況大勇的「白鷺金剛」剛於上仗達成三連勝佳績，繼續朝著今季的四歲馬經典賽事系列昂然邁進。2025/2026年度馬季四歲馬經典賽事系列將於不足五星期後揭開戰幔，首關是將於2月1日上演、總獎金高達一千三百萬港元的香港經典一哩賽（1600米），而重頭戲則是定於3月22日舉行、總獎金高達二千六百萬港元的第一百四十九屆寶馬香港打吡大賽（2000米）。



廖康銘雖然在港從練的時間尚短，但他很清楚在四歲馬經典賽事系列的爭勝之道。由他訓練的「祝願」上季曾攻下香港經典一哩賽，繼而先後在香港經典盃（1800米）及寶馬香港打吡大賽中跑獲亞軍。

廖康銘說：「馬兒現時稱得上是（香港經典一哩賽的）三大熱門之一。牠每仗都有進步，而這正是我們必須持續追求的目標。」



「這與上季『祝願』的情況相似，牠的表現一直有進步，所以我們希望今季同樣能取得佳績。」



「白鷺金剛」由廖康銘於2023年在紐西蘭卡拉卡舉行的Ready to Run Sale拍賣會上替馬主白鷺團體購入。此駒於三歲出道，首季兩戰均跑獲亞軍，今季踏入四歲後更趨成熟。



「白鷺金剛」於今季開鑼日跑獲季軍，隨後三仗取得三連捷，表現最佳的一仗當數上仗於12月20日在沙田出爭第三班聖誕花讓賽（1600米）時，在潘頓胯下以一又四分三馬位之先獲勝。



正是這場一哩賽勝仗，讓廖康銘對這匹「不惜代價」的子嗣充滿信心，認為牠可望在四歲馬經典賽事系列各關賽事保持競爭力。

「白鷺金剛」於該仗沿途居貼欄的中間之後位置，轉直路彎時追近對手，進入直路後瞬即移離內欄，其後佔取空位展步上前，末段拋離「火焰閃爍」及「一定超」等同樣有望入圍四歲馬經典賽事系列的對手，以2.95倍獨贏賠率勝出。



廖康銘說：「這場勝仗十分關鍵，因為馬兒於爭逐四歲馬經典賽事系列全部三關賽事時，必須應付一哩以上的途程。牠在陣上能放鬆來跑，這種跑法很適合角逐一哩以上的賽事，因此只要體力保留得當，牠便有十足機會於末段展開強勁衝刺。」



「牠完全有能力應付一哩以上途程。那天賽事的步速較為平穩，但牠仍能以勁勢衝刺。」



「馬兒於最後一百米看來猶有餘力，可見事情正朝著正確的方向發展。」



現時評分83分的「白鷺金剛」預計會於1月11日在沙田角逐一項只供四歲馬參加的1600米第三班賽事，賽後牠的評分或可進一步上升，然後有望跟隨在一級賽表現不俗的「祝願」的步伐，在四歲馬經典賽事系列大放異彩。