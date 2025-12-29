柏寶兒子努力做復康治療

騎師柏寶的兒子Tom於今年九月初在澳洲華利南浦馬場策騎出賽時不幸墮馬重傷，傷及T4脊髓骨，即使手部仍然維持活動，但大部分身體軀幹和雙腿已失去活動能力。

Tom年紀輕輕，遭受如此巨變和打擊，令人無不感到心痛，猶幸Tom非常勇敢，堅強地面對逆境，每天積極接受復康治療和訓練。日前Tom Prebble在其社交平台分享他在自行車上做鍛鍊的相片，全力做好復康工作。

陳嘉甜

