潘頓參觀本地藝術家畫展

潘頓日前往中環大館，欣賞女本地藝術家Sarah Tse（謝敏行）的個人畫展，觀賞她精心創作的藝術品。

其後潘頓分享了Sarah Tse的社交平台限時動態，該位女藝術家表示，十分榮幸冠軍騎師潘頓能抽空到訪參觀其個人畫展，她感到十分激動和難以置信，並對潘頓表達謝意。

其後潘頓分享了Sarah Tse的社交平台限時動態。相片來源：潘頓ig及Sarah Tse ig

陳嘉甜