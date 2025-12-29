潘頓參觀本地藝術家畫展
更新時間：11:08 2025-12-29 HKT
發佈時間：11:08 2025-12-29 HKT
潘頓日前往中環大館，欣賞女本地藝術家Sarah Tse（謝敏行）的個人畫展，觀賞她精心創作的藝術品。
其後潘頓分享了Sarah Tse的社交平台限時動態，該位女藝術家表示，十分榮幸冠軍騎師潘頓能抽空到訪參觀其個人畫展，她感到十分激動和難以置信，並對潘頓表達謝意。
陳嘉甜
