廖康銘手風回順，剛周六憑「新意馬」贏得今季第二十六捷，周四元旦賽事，其七匹參戰馬仍具實力，有機會增進帳重上榜首。廖康銘表示廄內質新馬進展良好，將陸續出賽爭取成績，至於今次參賽馬，他認為以「榮耀掌星」和「穿甲金鷹」兩匹質新馬最好。



「榮耀掌星」最近由騎師霍宏聲主操多課並試閘，元旦將列陣於四班田草千六米，廖康銘說︰「馬匹上季抵港，已有充足時間適應環境，所以至今季四歲踏入成熟期，第二次出賽便能上名。上仗牠排大外檔及遇上慢步速，不合發揮而落第，但總已累積了更多出賽經驗，對牠始終有幫助。加上復課後，馬匹進一步加強操練，元旦將以更佳狀態出賽，希望屆時會有更好際遇，爭取到在港的首場頭馬。」

「穿甲金鷹」上仗初出跑田草千二米得第六，落後頭馬「關鍵所在」二又四分一馬位，周四增程跑千四米，廖康銘練者分析︰「『穿甲金鷹』今季狀態進展良好，上場走勢並非太差，倘若直路上能較早望空競跑，應該會走得更接近。復課後，馬匹的操練積極，早前試閘走勢亦佳，狀態比前有進步，今次增程跑千四米，以其來港前曾在同程賽事上名的往續計，相信可勝任，屆時憑路合和態勇之利，有望走入前列。」

此外，廖康銘表示「晒冷」早具勇態，可是今季不是遇上強手，便是際遇欠佳，致使連場入位而未能贏馬，如今再攻千二米，馬匹的賽前準備仍充足，當然希望趁馬勇而爭取機會贏得勝利，屆時定全力以赴。

特約記者：文傑

