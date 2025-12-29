Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

廖康銘榮耀攸關

馬圈快訊
更新時間：02:30 2025-12-29 HKT
發佈時間：02:30 2025-12-29 HKT

廖康銘手風回順，剛周六憑「新意馬」贏得今季第二十六捷，周四元旦賽事，其七匹參戰馬仍具實力，有機會增進帳重上榜首。廖康銘表示廄內質新馬進展良好，將陸續出賽爭取成績，至於今次參賽馬，他認為以「榮耀掌星」和「穿甲金鷹」兩匹質新馬最好。


  「榮耀掌星」最近由騎師霍宏聲主操多課並試閘，元旦將列陣於四班田草千六米，廖康銘說︰「馬匹上季抵港，已有充足時間適應環境，所以至今季四歲踏入成熟期，第二次出賽便能上名。上仗牠排大外檔及遇上慢步速，不合發揮而落第，但總已累積了更多出賽經驗，對牠始終有幫助。加上復課後，馬匹進一步加強操練，元旦將以更佳狀態出賽，希望屆時會有更好際遇，爭取到在港的首場頭馬。」

「榮耀掌星」最近由騎師霍宏聲主操多課並試閘，元旦將列陣於四班田草千六米。
「榮耀掌星」最近由騎師霍宏聲主操多課並試閘，元旦將列陣於四班田草千六米。

  「穿甲金鷹」上仗初出跑田草千二米得第六，落後頭馬「關鍵所在」二又四分一馬位，周四增程跑千四米，廖康銘練者分析︰「『穿甲金鷹』今季狀態進展良好，上場走勢並非太差，倘若直路上能較早望空競跑，應該會走得更接近。復課後，馬匹的操練積極，早前試閘走勢亦佳，狀態比前有進步，今次增程跑千四米，以其來港前曾在同程賽事上名的往續計，相信可勝任，屆時憑路合和態勇之利，有望走入前列。」

  此外，廖康銘表示「晒冷」早具勇態，可是今季不是遇上強手，便是際遇欠佳，致使連場入位而未能贏馬，如今再攻千二米，馬匹的賽前準備仍充足，當然希望趁馬勇而爭取機會贏得勝利，屆時定全力以赴。

特約記者：文傑
 

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
陳豪16萬月租新豪宅內籠曝光 樓底高得驚人空間感十足 12歲大仔外貌成熟顏值超越爸爸
陳豪16萬月租新豪宅內籠曝光 樓底高得驚人空間感十足 12歲大仔外貌成熟顏值超越爸爸
影視圈
8小時前
小儀老公身上一物金剛都有？二人曾合作拍節目傳緋聞 新郎哥「真身」照片疑流出
小儀老公身上一物金剛都有？二人曾合作拍節目傳緋聞 新郎哥「真身」照片疑流出
影視圈
11小時前
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
旅遊
2025-12-27 19:02 HKT
《AI數啟未來》走訪數碼港社群 匯聚政產學研投智慧 全景呈現香港AI新生態
創科資訊
2025-12-28 00:01 HKT
58歲周慧敏後台步履蹣跚需攙扶 於台上被近距離拍攝狀態曝光
58歲周慧敏後台步履蹣跚需攙扶 於台上被近距離拍攝狀態曝光
影視圈
10小時前
長者餐飲優惠2025｜48大長者咭+樂悠咭折扣 連鎖快餐免費小食/火鍋放題減$110/酒樓$2茶錢+免加一
長者餐飲優惠2025｜48大長者咭+樂悠咭折扣 連鎖快餐免費小食/火鍋放題減$110/酒樓$2茶錢+免加一
飲食
17小時前
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
好去處
2025-12-27 18:38 HKT
16歲「名媛星二代」考車牌獲母贈勞斯萊斯 2年前曾晒百萬Hermès 美貌氣質不輸何超蓮
16歲「名媛星二代」考車牌獲母贈勞斯萊斯 2年前曾晒百萬Hermès 美貌氣質不輸何超蓮
影視圈
9小時前
59歲兩屆TVB視后罕現身變傳道人？單身26年狀態驚人  「張栢芝閨密」聽道後獲益良多
59歲兩屆TVB視后罕現身變傳道人？單身26年狀態驚人  「張栢芝閨密」聽道後獲益良多
影視圈
13小時前
麥明詩為陪機師老公盛勁為開工帶B仔搭飛機 囝囝勁活躍恐變乘客噩夢 網民：換轉係我會好燥
麥明詩為陪機師老公盛勁為開工帶B仔搭飛機 囝囝勁活躍恐變乘客噩夢 網民：換轉係我會好燥
影視圈
7小時前