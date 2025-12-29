潘明輝電台分享心路歷程

有「火車潘」之稱的本地騎師潘明輝剛周末2025年沙田終極一戰以羅廄的「極上紗瓏」贏馬，而這一場頭馬是羅富全在港從練以來勝出的第500場頭馬，非常有意義。至於2026年沙田首次賽事，潘明輝將為「玩笑」、「飛輪霸」、「同有運」、「嘉應奇兵」、「仁者荃承」、「綫路高高」、「怪獸叉燒」、「富貴駒」及「鼓浪飛凡」主轡，力爭好成績。

2026年沙田首次賽事，潘明輝將為「玩笑」(圖)、「飛輪霸」、「同有運」、「嘉應奇兵」、「仁者荃承」、「綫路高高」、「怪獸叉燒」、「富貴駒」及「鼓浪飛凡」主轡，力爭好成績。

潘明輝周六晚，在他的社交平台限時動態分享了他近日接受商台的訪問，分享這八年在香港從騎經歷順境逆境的心路歷程，潘明輝堅持緊守崗位，做好自己，潘明輝的粉絲和有興趣的馬迷，不妨找回有關訪問收聽。

潘明輝接受商台的訪問，分享這八年在香港從騎經歷順境逆境的心路歷程。相片來源： 潘明輝ig

