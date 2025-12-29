Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

梁家俊新年初出坐騎多

馬圈快訊
更新時間：01:00 2025-12-29 HKT
發佈時間：01:00 2025-12-29 HKT

梁家俊剛於二○二五年的最後一次賽事，憑「數字天文」和「寶進」起孖，表現出色。這位華人靚仔騎師多年來默默耕耘，當然希望在周四的元旦賽事可乘勝追擊，年尾贏到年頭。

梁家俊剛於二○二五年的最後一次賽事，憑「數字天文」和「寶進」(圖) 起孖，表現出色。
梁家俊剛於二○二五年的最後一次賽事，憑「數字天文」和「寶進」(圖) 起孖，表現出色。
梁家俊在元旦賽事，卜定「風再起時」(圖)、「幸運糖」、「錶之梵星」、「錶之無限」、「士登」、「榮耀盛甲」、「逆市奇爸」及「常多笑」共八駒
梁家俊在元旦賽事，卜定「風再起時」(圖)、「幸運糖」、「錶之梵星」、「錶之無限」、「士登」、「榮耀盛甲」、「逆市奇爸」及「常多笑」共八駒

梁家俊在元旦賽事，卜定「風再起時」、「幸運糖」、「錶之梵星」、「錶之無限」、「士登」、「榮耀盛甲」、「逆市奇爸」及「常多笑」共八駒，既獲「錶」系馬主楊建文和文家良重用，騎齊「錶之梵星」及「錶之無限」兩初出馬，定想為這位大馬主建功。另外，巫廄「幸運糖」亦初試啼聲，最近一次試從化大閘更在俊仔胯下跑第一，試準而臨隨時即食。

巫廄「幸運糖」(圖) 亦初試啼聲，最近一次試從化大閘更在俊仔胯下跑第一，試準而臨隨時即食。
巫廄「幸運糖」(圖) 亦初試啼聲，最近一次試從化大閘更在俊仔胯下跑第一，試準而臨隨時即食。

陳嘉甜

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
陳豪16萬月租新豪宅內籠曝光 樓底高得驚人空間感十足 12歲大仔外貌成熟顏值超越爸爸
陳豪16萬月租新豪宅內籠曝光 樓底高得驚人空間感十足 12歲大仔外貌成熟顏值超越爸爸
影視圈
7小時前
小儀老公身上一物金剛都有？二人曾合作拍節目傳緋聞 新郎哥「真身」照片疑流出
小儀老公身上一物金剛都有？二人曾合作拍節目傳緋聞 新郎哥「真身」照片疑流出
影視圈
9小時前
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
旅遊
2025-12-27 19:02 HKT
《AI數啟未來》走訪數碼港社群 匯聚政產學研投智慧 全景呈現香港AI新生態
創科資訊
2025-12-28 00:01 HKT
58歲周慧敏後台步履蹣跚需攙扶 於台上被近距離拍攝狀態曝光
58歲周慧敏後台步履蹣跚需攙扶 於台上被近距離拍攝狀態曝光
影視圈
8小時前
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
好去處
2025-12-27 18:38 HKT
長者餐飲優惠2025｜48大長者咭+樂悠咭折扣 連鎖快餐免費小食/火鍋放題減$110/酒樓$2茶錢+免加一
長者餐飲優惠2025｜48大長者咭+樂悠咭折扣 連鎖快餐免費小食/火鍋放題減$110/酒樓$2茶錢+免加一
飲食
16小時前
59歲兩屆TVB視后罕現身變傳道人？單身26年狀態驚人  「張栢芝閨密」聽道後獲益良多
59歲兩屆TVB視后罕現身變傳道人？單身26年狀態驚人  「張栢芝閨密」聽道後獲益良多
影視圈
11小時前
16歲「名媛星二代」考車牌獲母贈勞斯萊斯 2年前曾晒百萬Hermès 美貌氣質不輸何超蓮
16歲「名媛星二代」考車牌獲母贈勞斯萊斯 2年前曾晒百萬Hermès 美貌氣質不輸何超蓮
影視圈
7小時前
定存攻略｜2025年定存最後召集 3個月可享5.88厘 一間推10厘快閃優惠
定存攻略｜2025年定存最後召集 3個月可享5.88厘 一間推10厘快閃優惠
投資理財
13小時前