梁家俊新年初出坐騎多

梁家俊剛於二○二五年的最後一次賽事，憑「數字天文」和「寶進」起孖，表現出色。這位華人靚仔騎師多年來默默耕耘，當然希望在周四的元旦賽事可乘勝追擊，年尾贏到年頭。

梁家俊在元旦賽事，卜定「風再起時」、「幸運糖」、「錶之梵星」、「錶之無限」、「士登」、「榮耀盛甲」、「逆市奇爸」及「常多笑」共八駒，既獲「錶」系馬主楊建文和文家良重用，騎齊「錶之梵星」及「錶之無限」兩初出馬，定想為這位大馬主建功。另外，巫廄「幸運糖」亦初試啼聲，最近一次試從化大閘更在俊仔胯下跑第一，試準而臨隨時即食。

陳嘉甜