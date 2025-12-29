馬場浮世繪｜杜滿樂憑「博物街」贏有馬紀念 李慕華八度日本稱王
更新時間：00:01 2025-12-29 HKT
發佈時間：00:01 2025-12-29 HKT
發佈時間：00:01 2025-12-29 HKT
日本昨日舉行二五年馬季煞科戰，在阪神和中山競馬場都舉行賽事，全日焦點所在，當然是全年最後一場一級賽，第七十屆有馬紀念，結果由騎師杜滿樂策騎的第三熱門馬「博物街」勝出，成為此賽歷來第二十三匹贏出的三歲馬；另外，杜滿樂繼上周捧走朝日盃，連續兩星期贏出一級賽，至於該駒練馬師高柳大輔，則是從練以來首次贏出此項大賽。
此外，法國騎師李慕華昨日交白卷，全日六匹坐騎取得兩亞兩季，但他全季仍以一百四十場頭馬，並以八場頭馬領先戶崎圭太八場頭馬，第八度成為日本冠軍騎師。
文傑
