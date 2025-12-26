田泰安「領創動力」「翹峯」

二○二五件最後一次賽事，田泰安將策騎九駒出賽，他表示對今季暫時的成績尚算感到滿意，希望今次賽事能夠交出頭馬，然後迎接下星期新一年的元旦日賽事。至於胯下坐騎方面，他則認為以「領創動力」和「翹峯」兩駒最具爭勝機會。

領創動力再下一城

「領創動力」剛戰在田泰安胯下取得在港首場勝利。

沈廄「領創動力」自前季服役以來，一直未能交出頭馬，直至剛戰作第二十七次上陣，才在田泰安胯下跑泥地中距離賽取得在港首場勝利。明日此駒列陣第四場跑泥地千八米，騎者認為可以再下一城。「『領創動力』早前曾在泥地中距離跑得接近，所以剛戰再跑一哩能贏馬補中，實乃意料之內，今次牠跑更長路程，以其贏馬的輕鬆姿態，應該可以扳到，何況牠具備前速和跑法主動，向來都佔有優勢，所以有望在此再捷。」田泰安說。

翹峯千四正宗

「翹峯」上仗在田草千四米得亞軍。

今季轉投桂廄的「翹峯」，上仗在田草千四米得亞軍，如今人馬再跑同程，田泰安說：「『翹峯』在桂福特的悉心料理下，健康逐漸回復正常，陣上演出亦隨之愈來愈好，上仗只是敗在強手『首飾悟空』的蹄下，本身演出已在水準之上，復課後馬兒操練正常，狀態維持在作戰水平，今次再跑最正宗的千四米，負磅跟上場一樣，即使同場對手實力不弱，但『翹峯』繼續以佳態迎戰，可望再發揮本身的最佳水準，並走入前列一席。」

此外，田泰安表示早前過檔姚廄「超寫意」試閘，馬兒全程走勢不差，個人對其表現十分滿意。上場此駒角逐直路賽後上得第四，表現不俗。賽後馬兒加強操練，狀態全面提升，今次牠再跑直路賽，相信屆時可望交出更佳走勢，以此駒的質素及近期狀態，有足夠條件走入三甲歸來。

文傑