廖齡儀「極上紗瓏」乘勇出擊
更新時間：13:33 2025-12-26 HKT
發佈時間：13:33 2025-12-26 HKT
女馬主廖齡儀除了是華人練馬師羅富全的襯家外，她亦很支持香港賽馬運動，曾經養過「四小福」、「俏芳華」、「妙芳華」等駒，現時是「極上紗瓏」（馬主24/25羅富全練馬師賽馬團體）的馬主成員之一。
「極上紗瓏」周末將報爭第一場千四米，此馬上場在港初出即勝，廖齡儀賽後受訪時提到，「極上紗瓏」是全哥和其兒子羅峻濼一起挑選來港。雖然馬兒在港初出贏千二米，但馬兒走來大步，相信愛駒可以跑更長的途程。今場羅富全部署「極上紗瓏」增程跑千四米，相信絕非無的放矢，有力再交出佳績。
按圖睇有關相片：
陳嘉甜
