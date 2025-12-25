班德禮「紫荊盛勢」「添開心」

班德禮自上月三十日夥拍「康樂高球」勝出今季第十場頭馬後，手風隨即轉沉，本月暫時未再添頭馬進帳，周六是本年最後一個賽馬日，班德禮共獲七匹坐騎，且普遍實力不弱，他當然希望可以取得佳績，其中「紫荊盛勢」及「添開心」兩駒近績良好，均具一定勝望。

紫荊盛勢爭取首捷

「紫荊盛勢」上仗增程至田草千二米殺入一席冷位。

出爭第十場三班千二米的羅廄「紫荊盛勢」，為四歲澳洲自購馬，在當地跑過兩仗獲冠亞各一，來港後季內兩戰也跑得接近，先在田草一千米直路賽跑第六名，上仗增程至田草千二米更殺入一席冷位，只輸給頭馬「天賜喜」個多馬位跑獲季軍，明顯狀態已到位。

周六「紫荊盛勢」續配班德禮上陣，騎者直言有一定憧憬：「『紫荊盛勢』出賽經驗不多，但抵港後適逢踏入四歲成熟期，故適應環境甚速，兩次上陣均走得接近，近期先後快跳及試閘，狀態和成熟程度均見進步，周六『紫荊盛勢」再跑千二米，即使同場對手實力甚強，但以其現時進度，相信屆時能有進步表現，有力爭取在港首場頭馬。」

添開心狀態回勇

「添開心」在港已累積五場頭馬。

至於出戰第八場三班一千米的伍廄「添開心」，在港已累積五場頭馬，論班底稍高於同場對手，且上季曾在直路賽取勝，可算路有專長；這匹六歲馬身強體壯，今季已七度上陣，且近六戰均跑獲獎金，屬於忠心鐡馬一族。

上仗「添開心」配班德禮出戰谷草一千米，僅敗給「燭光晚餐」跑獲一席亞軍；今番轉爭田草一千米，班德禮指此馬近期狀態回勇，評分已下調至有利水平，故近仗能接連上名，上仗在谷草一千米跑獲亞軍，表現已算及格，如今轉戰另一贏馬路程，只負一二○磅上陣，理應可再次跑出水準，希望屆時可再走入三甲，若能贏馬更最好不過。

文傑