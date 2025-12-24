霍宏聲「光輝歲月」「快樂神駒」

今日聖誕前夕，且並非主要課期，所以沙田馬場晨課亦結束得快，大約七時四十分左右，在場操練騎師寥寥無幾，不過騎師霍宏聲依然一早到場操馬，然後再入馬房找練馬師傾談，至收操後才離場，動態仍相當積極。周六沙田賽事，霍宏聲將有七駒列陣，他認為以「光輝歲月」和「快樂神駒」兩匹質新馬最具爭勝機會。

光輝歲月重上正軌

「光輝歲月」周六將列陣泥地千八米。

「光輝歲月」是上季最早加盟游達榮馬房的馬匹之一，可是直至剛戰才在泥地中距離賽首次上名，周六此駒列陣泥地千八米，霍宏聲說:「此駒來港時年幼全無出賽經驗，且期間健康出現問題，因而遲遲未交出表現，不過從牠上場連追多個馬位，過終點時得亞軍的走勢，反映馬兒目前已重上正軌，狀態亦逐漸回勇，周六此駒增程跑千八米，理應可以勝任，希望屆時馬兒發揮上場甚至更佳水準，爭取在港首場頭馬。」

快樂神駒作戰狀態

「快樂神駒」競逐第五場四班千二米。

廖廄今季巴西自購新馬「快樂神駒」，自十月起便由霍宏聲主課，期間三次由他策騎試閘亦展示良好走勢，今次此駒初出，競逐第五場四班千二米，騎者分析說:「練馬師廖康銘處理新馬，向來都是給予牠們充足時間成熟進步，讓牠們的狀態循序漸進，才報名上陣，『快樂神駒」開操以來，晨課走勢一直進步，如今自然提升至一定狀態才出戰今仗，即使初出馬演出難以預料，但今場大部份對手亦是初出新馬，故形勢對其並非太差，希望屆時可以走入前列。」

最後，霍宏聲指「嘉應傳承」近仗在二級及國際一級賽上陣，對手太強之下，當然難以取得表現，不過今次回到二班賽上陣，換了一批實力較差的對手，加上其跑過兩場之後，狀態應有進展，所以未嘗不可走得接近。

文傑