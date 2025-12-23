馬場浮世繪｜董明朗擔任南非大馬主首席騎師

董明朗返回祖家南非之後，本月暫時勝出六場頭馬，成績不俗。日前他更與當地大馬主之一Wernars家族達成協議，由明年一月一日開始，出任他們旗下首席騎師，今後他們的出賽馬，董明朗將獲得優先策騎權。

董明朗 (圖) 返回祖家南非之後，本月暫時勝出六場頭馬，成績不俗。

事實上，董明朗來港前，他們已曾合作，最成功是二二年攜手憑「曼佳諾」捧走一級賽夏季盃，如今他由香港返回南非，原先效力的金米亞馬房已另聘傑奇為帥，本身是自由身。因此，當Wernars家族向其提出聘約便一拍即合。

文傑