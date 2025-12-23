馬場浮世繪｜董明朗擔任南非大馬主首席騎師
更新時間：15:58 2025-12-23 HKT
發佈時間：15:58 2025-12-23 HKT
發佈時間：15:58 2025-12-23 HKT
董明朗返回祖家南非之後，本月暫時勝出六場頭馬，成績不俗。日前他更與當地大馬主之一Wernars家族達成協議，由明年一月一日開始，出任他們旗下首席騎師，今後他們的出賽馬，董明朗將獲得優先策騎權。
事實上，董明朗來港前，他們已曾合作，最成功是二二年攜手憑「曼佳諾」捧走一級賽夏季盃，如今他由香港返回南非，原先效力的金米亞馬房已另聘傑奇為帥，本身是自由身。因此，當Wernars家族向其提出聘約便一拍即合。
文傑
最Hit
中年好聲音4丨「長明燈」肥媽再惹爭議 被周國豐暗寸火藥味濃 網民：周SIR真係夠薑
2025-12-22 15:31 HKT
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產 開班當導師重新出發 首開腔談困境：於谷底徘徊
2025-12-21 16:00 HKT
連鎖包點店長者優惠｜$15歎下午茶珍珠餛飩湯+豆漿！樂悠咭持有人專享
2025-12-22 16:54 HKT
廣州室內滑雪場墟冚場面不再？港教練直擊無人雪道「情況有點誇張」 網民反指1時段極多人
2025-12-22 15:35 HKT