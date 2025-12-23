王賢訊大讚馬會版本頭馬相P圖貼心專業

馬主王賢訊早前憑「安遇」再度捧走三級賽莎莎婦女銀袋賽，事後他透過社交平台Threads發文求助：「請問有人可以把我旁邊的pink衣人P走嗎？」。

王賢訊解釋不認識對方，頂多一面之緣，之後網民反應熱烈，紛紛幫手修圖，有網民不僅將pink衣人P走，更將王賢訊的的父母P得更靠近，讓王賢訊讚賞「零違和，高手」，感嘆「高手在民間」。

上周王賢訊分享了馬會的「安遇」頭馬相，王賢訊寫上：「順便欣賞下馬會版本既P圖係好專業，好貼心，多謝馬會。」

王賢訊對於香港馬會版本的P圖「安遇」頭馬相甚為滿意。

由於王賢訊在Threads的留言，充滿幽默感，令不少網民拍案叫絕，成為馬圈一時佳話。王賢訊在社交平台力讚馬會已經努力把關，一向有作出相應措施，他又力撐在場保安沒有處理不當之處，並呼籲大家繼續支持香港賽馬。王賢訊的留言處處顯出大將之風，因而獲得不少網民讚賞。

陳嘉甜