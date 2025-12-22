Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

周二跑馬地夜賽 「至尊瑰寶」力爭三連捷

馬圈快訊
更新時間：20:12 2025-12-22 HKT
發佈時間：20:12 2025-12-22 HKT

「至尊瑰寶」（120磅）將於週二（12月23日）在跑馬地出戰總獎金高達三百一十二萬港元的第二班海王星讓賽（1650米）。這匹三歲新星從未在港角逐1400米以上途程，練馬師羅富全希望馬兒今次能克服大幅增程的挑戰，擊敗陣中更具經驗的對手取得三連捷。
 
「至尊瑰寶」父系出自「摘星勇驥」，兩歲時曾在英國取得兩勝，先後在潘德法及希鐸奏凱。牠來港前的最後一役則於去年7月在愛爾蘭卻拉馬場一項三級賽中取得第五名。
 
現時評分83分的「至尊瑰寶」來港後已上陣八次，在跑馬地取得三捷，包括今季連勝兩項第三班谷草賽事。這匹新星目前以三十六分與「安康萬里」並列2025/2026年度馬季星展與宏利百萬挑戰盃積分榜首位，若明晚順利勝出，將可獲得關鍵的十五分。今屆星展與宏利百萬挑戰盃將於2026年2月4日結束。
 
羅富全表示：「馬兒現況良佳。我們之所以更換騎師是因為梁家俊停賽，我安排了潘頓為牠主轡。由於目前沒有其他適合馬兒角逐的第二班賽事，所以我們要放手一試，讓牠首次競逐1650米途程。」

「馬兒可望能在跑馬地應付此途程。如果是1400米便不成問題，但今仗步速應該會快，所以問題不大。」
 
羅富全的在港累積頭馬數目正邁向五百大關。他將於週二派遣九駒上陣，其中隸屬勇闖巔峰團體名下的「至尊瑰寶」符合資格報爭四歲馬經典賽事系列，至於參賽與否將視乎羅富全的意願。四歲馬經典賽事系列的首關賽事是總獎金高達一千三百萬港元的香港經典一哩賽（1600米），將於明年2月1日舉行。


 
除了「至尊瑰寶」外，羅富全明晚也會派出同樣將踏入四歲的「乘數表」（130磅）上陣，出戰第三班天王星讓賽（1200米）。這匹產自愛爾蘭的賽駒來港後已出賽四次，尚未打開勝門。
 
羅富全說：「馬兒近兩仗在跑馬地的發揮不錯，而且正處佳態，只是上仗被困在內疊，無路可上。今仗奧爾民將為牠主轡。」
 
同屬羅富全麾下的「發財先鋒」（121磅）明晚將出爭第三班土星讓賽（2200米）。此駒迄今在港出賽四十七次，當中兩度勝出三級賽，也曾在兩場一級賽入位，累積總獎金逾二千零七十二萬元。
 
羅富全說：「我一直想為馬主贏得獎金，而馬兒近況良好。」
 
伍鵬志麾下的四捷馬「我做到」（115磅）明晚也會角逐海王星讓賽。這匹現時評分78分的賽駒曾於大前仗勝出一項同場同程賽事。
 
伍鵬志說：「馬兒上仗遇上慢步速，稍為欠運，而牠也落後太遠，但末段追勢不俗，分段時間也頗為理想。由於馬兒只需負輕磅，所以我們本週再派牠上陣。馬兒今仗若取位順利的話，末段便能交出強勁衝刺。潘明輝將為牠執韁。」

伍鵬志也期待鎮倉寶「錶之銀河」於明年1月25日復出，角逐三冠大賽首關賽事、總獎金高達一千三百萬港元的董事盃（1600米一級賽）。這匹佳駟上仗於12月14日出爭總獎金高達三千六百萬港元的浪琴香港一哩錦標（1600米一級賽），在頭馬「遨遊氣泡」之後取得第五名。
 
伍鵬志說：「馬兒上仗表現尚可，賽後恢復得不錯。我們將進軍董事盃，屆時馬兒將與『遨遊氣泡』及『浪漫勇士』同場較量，戰況勢必激烈。如果馬兒能發揮應有水準，則可望為我們贏一些得獎金。我們會讓牠保持愉快，且看牠表現如何。」
 
另一方面，大衛希斯盼望上季曾在跑馬地三度奪冠的「太陽勇士」（126磅）能在海王星讓賽再創佳績。這匹現時評分89分的佳駟上月曾在沙田出賽，僅不敵已多番報捷的「康樂高球」而屈居亞軍。
 
大衛希斯說：「馬兒那仗也許交出了迄今最佳的表現，只是不敵一匹優秀的賽駒。我認為牠在跑馬地的發揮非常出色。」
 
本週二（12月23日）跑馬地馬場合共編排九場賽事，頭場第五班水星讓賽（1200米）將於晚上六時四十分開跑。

↓立即下載星島頭條App↓

