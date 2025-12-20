馬場密探048｜「超勁赤兔」後上險勝
更新時間：18:13 2025-12-20 HKT
發佈時間：18:13 2025-12-20 HKT
發佈時間：18:13 2025-12-20 HKT
繼早前「自動自覺」勝出之後，練馬師羅富全和騎師杜苑欣於今日又攜手憑「超勁赤兔」後上險勝，該駒馬主亦獲得一百五十萬自購馬出賽特別獎金。
賽後練馬師羅富全說：「『超勁赤兔』今場仍然起用杜苑欣，她成功把馬兒的強橫後勁充分發揮出來。『超勁赤兔』有一個不好的習慣，就是出閘緩慢，行沙圈時成身濕晒，非常緊張，上場為牠加耳塞，目的為了讓牠聽不到外界聲音，希望馬兒不要太緊張，不過騎師匯報效果麻麻，因此今場除了耳塞，初用頭罩，再加上防沙眼罩，馬兒走勢不錯，交出理想成績。」
最Hit
數碼港與政府、業界㩦手建立數碼安全屏障 以AI重塑網絡安全攻防新格局
2025-12-19 18:45 HKT
63歲前TVB男星現身街頭鬚髮皆白 收入插水離巢轉行賣魚 被細24年女友狠撇認有第三者
2025-12-19 09:00 HKT
鄭秀文整個星期往返醫院 眼有淚光精神恍惚令人心疼 畢生摯愛留醫8日：零碎中前行
2025-12-19 17:30 HKT