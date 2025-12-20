Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬場浮世繪│打氣團鼎盛 「興馳千里」一出即食

今日第四場賽事，共有四駒初出，結果由一對初出馬包Q，呂廄「興馳千里」在楊明綸胯下一出即勝，獨贏賠率4.1倍；而29倍冷馬「辣得快」亦跑獲一席亞軍。

「興馳千里」馬主鄧銘禧昨今日與父母一同入場，據悉鄧銘禧父親鄧興強更帶同公司數十位員工一同入場打氣，果然順利奏捷，皆大歡喜。呂健威說：「『興馳千里』在沙田及從化試閘時均顯示不俗的前速，由於其質素尚新，如果在港初出即跑千二米，我擔心牠會一啖氣走晒，影響了末段貫注力；因此我安排牠今仗初出跑一千米，暫時我仍會先讓牠主攻直路賽。」

