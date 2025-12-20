布文冀在周六沙田日賽 延續本月佳績

布文將在週六（12月20日）的沙田日賽合共策騎七駒上陣，力圖再添頭馬進賬，延續近期的旺勢。



這位入選澳洲賽馬名人堂的好手本月氣勢如虹，至今已取得六冠八亞一季的佳績。



布文剛於週三的跑馬地夜賽取得兩捷，而下一次跑馬地賽事將於下週二（12月23日）舉行。



布文在今季的香港騎師榜上暫列第二位，仍落後暫以四十八場頭馬高踞榜首的冠軍騎師潘頓一段距離，但隨著近期連番報捷，他的頭馬數字已增至二十二場，較暫居第三位的霍宏聲多五場勝仗。



布文說：「我最近兩星期的成績不俗，希望我可以把佳勢延續至新一年。」



在布文週六的各匹坐騎中，最有機會為他增添頭馬的也許是「華麗再勝」（132磅）。這匹由沈集成訓練的佳駟將出戰競爭激烈的第二班長春藤讓賽（1200米）。



此賽雲集了不少正在冒起的新星，當中包括「錶之星河」（128磅）及「翠紅」（121磅）。「錶之星河」是文家良馬房競逐今季四歲馬經典賽事系列的主力，今仗將在潘頓胯下力爭三連捷；而隸屬廖康銘麾下的「翠紅」近況同樣勇銳，對上四仗在艾兆禮胯下取得三勝。



儘管「華麗再勝」今仗須面對一眾強敵，但布文對牠的實力顯得信心十足。這匹五歲馬兩週前曾在沙田泥地跑道上勝出第二班漆咸讓賽（1200米），取得出賽二十八次以來的第六場勝仗。

布文盼夥拍「華麗再勝」繼本月初後攜手再勝一仗。



布文說：「馬兒上仗勝來甚具說服力，牠的級數毋庸置疑。在那場勝仗之前，牠走來暢順，步幅開揚，令我印象深刻。我當時已頗有信心，認為只要牠有競賽意欲的話，也定能在全天候跑道上交出表現，而結果也不出我所料。馬兒目前的步態很理想，使我更有信心。」



這匹「官方聲明」的子嗣曾連續十仗未能建功，上仗終回勇取勝，而布文認為轉戰泥地賽對馬兒有幫助。



布文說：「馬兒之前在沙田角逐草地賽時不喜歡太乾快場地，表現自然未如理想。當牠轉戰較為鬆軟的全天候跑道後，我們便看到牠的真正實力。很高興能見到牠回復佳態。」



「馬兒上仗首次在沙田的泥地跑道上陣時，跑道已沒有六個月前那般乾快。」



沈集成透露，若有選擇的話，他寧願讓「華麗再勝」繼續出爭泥地賽。



他表示：「可惜第二班泥地賽不多，所以我只好為牠報爭草地賽，不過馬兒的檔位不俗（第四檔），希望牠能放開心情，跑出好成績。」

另一方面，沈集成確認鎮倉寶「浪漫勇士」將不會於明年2月再次挑戰沙特盃（1800米一級賽，泥地）。這匹屢創歷史的七歲佳駟將轉以今季的三冠大賽為目標。



「浪漫勇士」曾於今年2月遠征沙特阿拉伯角逐沙特盃，在與對手激烈拼鬥下僅敗。幕後團隊早前曾考慮讓這匹四屆浪琴香港盃（2000米一級賽）盟主明年再次挑戰該項大賽。



三冠大賽由三項一級賽組成，分別是1月25日舉行的董事盃（1600米）、3月1日舉行的花旗銀行香港金盃（2000米）及5月24日舉行的渣打冠軍暨遮打盃（2400米）。



由姚本輝訓練的「遨遊氣泡」上季橫掃三冠大賽全部三關賽事，成為繼1993/1994年度馬季的「翠河」後香港賽馬史上第二匹三冠王。



本週六（12月20日）沙田馬場合共編排十一場賽事，頭場第五班喇叭花讓賽（1400米）將於下午一時正開跑。