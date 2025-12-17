馬場密探048｜「競駿良駒」轉場開齋

剛周日沙田國際賽日後，今晚谷草賽事，賽果不乏爆冷，例如二十二倍「銀亮濠俠」、四十一倍的「閃電星福」，第六場賀廄的「競駿良駒」今仗轉跑谷草千八，則在奧爾民胯下爆出三十一倍冷門，力壓「中國心」贏馬。

賽後賀賢說：「今場末段『競駿良駒』及『中國心』鬥得難分難解，坦白講影相分勝負時，我也不敢肯定前駒一定可以影贏，結果勝出當然開心。『競駿良駒』原本打算在上星期三國際騎師錦標賽上陣，不過被列為後備，但塞翁失馬，焉知非福，多一個星期提升狀態。『競駿良駒』的血統有長力，具二千四百米氣量，今戰谷草千八米合發揮，排六檔起步，奧爾民發揮得宜，貼欄慳位而上，仿如排一檔般，騎師走位應記一功。」