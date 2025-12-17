馬場密探048｜「閃電星福」爆冷捧盃

今晚第五場四班千二米，香港高爾夫球會百周年紀念盃，結果爆岀大冷，沈集成馬房的「閃電星福」在金誠剛胯下沿欄殺上，率先衝過終點，以四十一倍贏馬捧盃，金誠剛繼早前「藍地球」後，又再爆冷贏馬。

沈集成氣勢如虹，剛周日憑「浪漫勇士」四連霸香港盃，名留青史。今晚跑馬地夜賽，沈廄續有頭馬進帳，第五場四班千二米的「閃電星福」在金誠剛胯下爆出四十一倍大冷門，力壓前主播周嘉儀名下的「天下寵兒」贏馬。沈集成繼香港盃後，昨晚又贏「閃電星福」捧走香港高爾夫球會百周年紀念盃，而這也金誠剛在港首場盃賽冠軍。「閃電星福」馬主鄧建南把功勞歸於沈集成，大讚對方贏完「浪漫勇士」，把運氣帶給「閃電星福」。

