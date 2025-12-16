艾兆禮「勁好運」「魅力星」

艾兆禮剛戰策騎「遠飛標槍」競逐香港盃衛冕戰，可惜不敵「同工之妙」只能屈居亞軍，他今晨表示坐騎已跑出最佳水準，可謂敗不足辱，目前心情亦已放眼明晚跑馬地夜賽，希望胯下六匹坐騎，能夠為自己帶來頭馬進帳，其中以「勁好運」和「魅力星」兩駒最具爭勝機會。

勁好運爭三連捷

「勁好運」上場回到三班上陣，即使排外檔起步依然爆冷再贏。

「勁好運」最近狀態回勇，前仗在谷草一六五○米贏出轉倉後首場頭馬後，上場回到三班上陣，即使排外檔起步，卻依然爆冷再贏。明晚此駒再跑同程，艾兆禮坦言仍有望再捷：「現年六歲的『勁好運』陣上演出準繩，最近終於把握機會取得連捷，即使今次需要多負六磅出賽，但實際負磅仍只是一二五磅，理應不會構成壓力，加上牠排在有利的二檔起步，以及再跟實力相若的馬匹對戰，部分更是上仗的蹄下敗將，包括『南區之星』和『我做到』等，只要『勁好運』能發揮出本身最佳水準，便有機會爭取三連捷。」

魅力星收復前失

「魅力星」明日匆匆再出，競逐第二場五班一千米。

蔡廄「魅力星』上周三在谷草千二米上名，明日匆匆再出，競逐第二場五班一千米，艾兆禮說：「此駒的質素不差，早前曾經接連在田草賽事上名，即使之後演出稍見回落，但上仗又見回勇，當時馬兒走來有前有後，末段仍有餘力拼至過終點，表現不俗，而牠賽後亦維持狀態，今次轉跑一千米，以其速度可以勝任，希望屆時有較佳際遇，能夠收復前失，贏回一場頭馬。」

最後，艾兆禮表示「飈誌」上仗賽前操練表現不差，而復出跑稍短的千二米亦所負不遠，證明狀態正逐漸回勇。賽後馬兒操練持續，狀態漸復舊觀，今次牠回師唯一在港贏馬路程，肯定更合腳法，「飈誌」有望在此再進一步，走入前列一席。

文傑