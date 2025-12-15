Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

田泰安「香港精神」「歡樂老撾」

馬圈快訊
更新時間：19:44 2025-12-15 HKT
發佈時間：19:44 2025-12-15 HKT

昨日田泰安策騎葉廄「榮駿大道」爆冷贏馬，令其今季頭馬數字上升至十五場，手風轉順；雖然周三晚谷戰只有四匹坐騎，但他坦言費精不貴多，其中「香港精神」和「歡樂老撾」均具機會爭勝。

香港精神有力再捷

「香港精神」上仗取得久違了的頭馬。

「香港精神」今季八歲，但上仗仍取得久違了的頭馬，周三晚再攻第一場五班二千二百米，田泰安認為有條件再捷：「縱然『香港精神』曾一度長時間未贏馬，但牠每季熱身一輪後都可在陣上走得接近，上仗便是趁狀態回勇贏馬，且姿態和所造時間均出色，我覺得今次牠再跑贏馬路程，足以在此再贏一仗。」

歡樂老撾作戰狀態

「歡樂老撾」今次負磅不重，應有機會跑得好。

列陣第六場四班千八米的「歡樂老撾」，十月轉投桂福特馬房後做足工夫。田泰安說：「近期『歡樂老撾』操練工夫不斷加強，提升至作戰狀態才報名今賽，牠在谷草千八米曾經走得接近，今次負磅不重，應有機會跑得好。」

此外，出爭第七場四班千二米的「奇異歡星」，上季及今季均曾由田泰安策騎出賽，他表示這匹年輕北半球馬，需要更多時間進步，但今季初出一役跑谷草千二米所負不遠，足證窄場合適，今次再跑同程，對手實力不算太超卓，希望可拼入前列歸來。

文傑

