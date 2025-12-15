馬場浮世繪│「楊凡高恩」贏好望角堅尼
更新時間：17:54 2025-12-15 HKT
上季南非最佳兩歲雌馬「金棕櫚」於早前在好望角雌馬堅尼失利，反而上季南非最佳雄馬「楊凡高恩」卻繼續扶搖直上，後駒上周末在凱尼沃斯馬場競逐一級賽好望角堅尼，在麥偉利胯下以二又四分三馬位之先勝出，上陣至今六戰獲四冠兩亞，表現出色。下仗「楊凡高恩」有可能挑戰年長馬，於下月舉行的一級賽國王碟上陣。
另外，郭克與從澳洲返回南非的兒子郭明勛合組練馬師，成績愈來愈好，除「楊凡高恩」外，同日舉行的另一場二級賽Green Point錦標，前季馬王「戴夫大王」演出回勇，即使起步後即與「雪飛航」鬥燒，「戴夫大王」入直路後仍可率先衝過終點，贏得服役以來第九場頭馬。
（圖片來源：Race Coast）
文傑
