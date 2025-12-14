Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬場密探048｜「遨遊氣泡」衛冕成功

更新時間：18:21 2025-12-14 HKT
發佈時間：18:21 2025-12-14 HKT

今午第三場國際一級賽，香港一哩錦標，結果開岀上季翻版連贏，今賽入直路後，上屆亞軍「神志勇進」率先岀頭，但在其內側競跑的上屆冠軍「遨遊氣泡」在潘頓胯下仍奮勇向前，且在終點前力鞭下，終於越過對手，成功衛冕香港一哩錦標，潘頓今日則贏岀兩場一級賽。

賽後「遨遊氣泡」馬主程志輝說：「賽前我們對『遨遊氣泡』有一定信心，馬兒剛周四在晨課操練走勢很好，狀態比之前更好，由於麥道朗之前需要騎『浪漫勇士』，因此我們找潘頓騎『遨遊氣泡』，今場潘頓發揮『遨遊氣泡』一絕。『遨遊氣泡』未來的目標是三冠長途系列。」

練馬師姚本輝說:「『神志勇進』和『遨遊氣泡』末段力鬥時，我心情有點低落，因為『神志勇進』的走勢很強勁，我以為『遨遊氣泡』會鬥輸，很開心見到『遨遊氣泡』反先對手贏馬，潘頓發揮得非常好，真是頂級騎師。『遨遊氣泡』排十二檔，潘頓克服外檔，成功贏馬，此馬上場由二千米縮程跑千六米，操練程序沒有大改變，最重要是我要令馬兒開心和充滿新鮮感。『遨遊氣泡』今季餘下的目標與上季相若，便是部署牠進軍三冠長途系列。」

