Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬場浮世繪｜莫雷拉憑「莫匹敵」贏卡洛貝格大賽

馬圈快訊
更新時間：10:16 2025-12-14 HKT
發佈時間：10:16 2025-12-14 HKT

阿根廷聖艾斯圖馬場，於當地時間周六舉行有「南美洲版凱旋門大賽」的卡洛貝格大賽，前香港冠軍騎師莫雷拉，於上周三在跑馬地馬場參加國際騎師錦標賽後，翌日匆匆離港，乘格超過二十小時航班到布宜諾斯艾利斯出賽，不惜放棄在港出戰香港國際賽，證明選擇正確，因為其坐騎「莫匹敵」在這場二千四百米一級賽，跑至直路中段搶先出頭，並且直奔終點，以個半馬位之勝出。

今次是「莫匹敵」服役以來勝出第四場一級賽，莫雷拉則是從騎以來首次勝出該賽，而且該駒更是他為馬主購入，難怪他賽後十分興奮，他的太太和子女亦到場拉頭馬及影頭馬相。

至於以今次賽日為告別戰其中一站的騎師戴圖理，即使其坐騎El Pulque只跑第十五，但賽後仍獲頒贈紀念銀碟，同時出任頒獎嘉賓，將獎盃頒予莫雷拉，其後兩人再一同乘馬車到跑道巡遊，接受在場馬迷祝賀。

文傑

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT
「御用奸人」陳屍家中終年60歲 公寓24小時播音樂警察上門揭發死訊 留下兩部未完成遺作
「御用奸人」陳屍家中終年60歲 公寓24小時播音樂警察上門揭發死訊 留下兩部未完成遺作
影視圈
12小時前
BNO護照入境香港，雙重國籍人士或不再獲領事協助。 CGTN
BNO護照入境香港 雙重國籍人士或不再獲英領事協助
即時國際
12小時前
37歲崔碧珈認愛前港男Rocky鄭健樂 女富男窮戀情引熱議 男方失婚獨養自閉兒
37歲崔碧珈認愛前港男Rocky鄭健樂 女富男窮戀情引熱議 男方失婚獨養自閉兒
影視圈
20小時前
長壽秘訣｜90歲烘焙師仍出書主持節目 公開3大飲食習慣 保持健康絕不吃1類食物
長壽秘訣｜90歲烘焙師仍出書主持節目 公開3大飲食習慣 保持健康絕不吃1類食物
保健養生
2025-12-13 10:14 HKT
宏福苑居民失家園 家居保可賠償暫住大灣區開支 「有保險公司已百萬、百萬地賠出去」
宏福苑五級火｜居民失家園 家居保可賠償暫住大灣區開支 「有保險公司已百萬、百萬地賠出去」
投資理財
5小時前
美斯印度行釀騷亂 8萬球迷無法看見怒毀球場喊「回水」
00:39
美斯印度行釀騷亂 8萬球迷無法看見怒毀球場喊「回水」
即時國際
14小時前
陳偉霆認已與超模何穗結婚！10月無預警宣布誕子 首談秘婚生子：我們在一起很多年
陳偉霆認已與超模何穗結婚！10月無預警宣布誕子 首談秘婚生子：我們在一起很多年
影視圈
15小時前
連鎖快餐店優惠加碼！週末午晚市75折 焗豬扒飯/海南雞飯/鐵板套餐$36.7起
連鎖快餐店優惠加碼！週末午晚市75折 焗豬扒飯/海南雞飯/鐵板套餐$36.7起
飲食
18小時前
連鎖包點店抵食早晨套餐！$19起歎蒸包/燒賣/魚蛋/腸粉/粢飯 兼配飲品任揀
連鎖包點店抵食早晨套餐！$19起歎蒸包/燒賣/魚蛋/腸粉/粢飯 兼配飲品任揀
飲食
21小時前