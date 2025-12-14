馬場浮世繪｜莫雷拉憑「莫匹敵」贏卡洛貝格大賽

阿根廷聖艾斯圖馬場，於當地時間周六舉行有「南美洲版凱旋門大賽」的卡洛貝格大賽，前香港冠軍騎師莫雷拉，於上周三在跑馬地馬場參加國際騎師錦標賽後，翌日匆匆離港，乘格超過二十小時航班到布宜諾斯艾利斯出賽，不惜放棄在港出戰香港國際賽，證明選擇正確，因為其坐騎「莫匹敵」在這場二千四百米一級賽，跑至直路中段搶先出頭，並且直奔終點，以個半馬位之勝出。

今次是「莫匹敵」服役以來勝出第四場一級賽，莫雷拉則是從騎以來首次勝出該賽，而且該駒更是他為馬主購入，難怪他賽後十分興奮，他的太太和子女亦到場拉頭馬及影頭馬相。

至於以今次賽日為告別戰其中一站的騎師戴圖理，即使其坐騎El Pulque只跑第十五，但賽後仍獲頒贈紀念銀碟，同時出任頒獎嘉賓，將獎盃頒予莫雷拉，其後兩人再一同乘馬車到跑道巡遊，接受在場馬迷祝賀。

文傑