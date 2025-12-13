浪琴香港國際賽事│余國賢余國樑「神駒」系大賽日齊爭功

馬主余國賢和弟弟余國樑傳承其父親余伯余潤興醉心賽馬的熱情，和下一代都加入養馬行列，余氏家族在港養馬逾半個世紀。

馬主余國賢和弟弟余國樑傳承其父親余伯余潤興 (圖) 醉心賽馬的熱情，和下一代都加入養馬行列，余氏家族在港養馬逾半個世紀。



周日沙田賽事，余國賢的「飛雪神駒」（第六場）和弟弟余國樑的「智取神駒」（第四場香港瓶）均會出賽，其中「飛雪神駒」近兩場均跑入前列有獎金收，表現愈見進步。廖康銘今日派出鎮倉寶「祝願」出賽，強陣列陣，當然希望「飛雪神駒」贏馬壯聲威。

余國賢的「飛雪神駒」（第六場）和弟弟余國樑的「智取神駒」(圖) （第四場香港瓶）均會出賽。

「飛雪神駒」近兩場均跑入前列有獎金收，表現愈見進步。

