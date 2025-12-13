浪琴香港國際賽事│王宗彥分享國際賽事歡迎晚宴相片

本周日將是國際賽大賽日，昨晚(12月12日)馬會在灣仔會議展覽中心大禮堂舉行國際賽事歡迎晚宴，不少練馬師、騎師和馬主撐場，場面墟冚。

文廄「志善思源」馬主王宗彥伉儷和陸志聰都有獲邀出席，王宗彥在港養有七駒，對香港賽馬運動充滿熱情，他有分享昨晚宴會的相關相片。

另一方面，澳洲好手麥道朗今年以184分第三度成為全球最佳騎師，麥道朗表示很榮幸和高興能再獲得此獎項，騎者更特別鳴謝「浪漫勇士」、「遨遊氣泡」、「精緻之道」、「早麗星」和「花城日暖」，更多謝所有支持他的練馬師和馬主，以及家人的支持。

按圖睇有關相片：

陳嘉甜



