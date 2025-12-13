廖康銘「祝願」「飛雪神駒」
廖康銘馬房早前一輪急攻之後，近期攻勢稍有放緩，但目前仍以二十四場頭馬，與方嘉柏一同在練馬師成績表上居首，明日香港國際賽馬日，此廄七匹參戰馬實力不俗，有望為馬房增添頭馬進帳，練馬師廖康銘接受查詢時表示，「祝願」和「飛雪神駒」有備而來，希望屆時取得佳績。
祝願收復前失
「祝願」上場在馬會一哩錦標跑第四，事隔三周之後，今次列陣香港一里錦標，練者希望收復前失。「剛戰『祝願』出戰馬會一哩錦標，距之前出賽相距五周之久，而牠過往演出最佳的時候，則是每仗相距三星期左右，結果馬兒沿途走來太重口，令其在末段無力跟對手力拼到底，賽後馬兒一直操練正常，上周六早上再安排快跳，今次此駒出戰一級賽，將以佳態迎戰，排位時抽得二檔，臨場可利用這個優勢，取位時有更多選擇，關鍵是馬兒頻密出賽，陣上更能在騎師霍宏聲胯下，早段穩定走勢，令牠完全發揮實力，全力爭取勝利。」他說。
飛雪神駒爭取首捷
「飛雪神駒」近期在賽事越走越接近，剛戰在田草二千米後上跑第三，明日此駒轉戰千八米，練者分析說:「我一直都認為『飛雪神駒』具有質素，只是之前健康曾出現問題，影響進度，幸好今季牠重上正軌，最近開始逐漸展示其實力，剛戰牠在劣勢之下，末段追回多個馬位跑第三，演出不俗，今次競逐千八米，理應亦合腳法，希望屆時演出有進，贏回一場頭馬。」
最後，廖康銘表示「千杯不醉」近期逐漸步入狀態，剛戰起步後全程快放，過終點時得第三，僅以個半馬位不敵再出上名的「一世美麗」跑第三，演出越來越進步，明日再跑同程，倘若情況許可，將再次採用主動跑法，冀望屆時可以跑得更接近，贏馬更最好不過。
文傑
