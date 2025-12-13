浪琴香港國際賽事│麥道朗第三度登上浪琴全球最佳騎師寶座

蟬聯浪琴全球最佳騎師殊榮的麥道朗，明日（12月14日星期日）將於沙田馬場主策「浪漫勇士」角逐總獎金高達四千萬港元的浪琴香港盃（2000米一級賽），他期望能再創歷史，夥拍該駒破紀錄地完成此賽四連霸，為其今年的佳績錦上添花。

現年三十三歲的麥道朗，於2022年首度奪得浪琴全球最佳騎師榮銜。他於周五（12月12日）晚上在香港會議展覽中心舉行的浪琴香港國際賽事歡迎晚宴上，獲國際賽馬組織聯盟主席兼香港賽馬會行政總裁應家柏先生頒發水晶獎座；浪琴行政總裁Patrick Aoun先生則向麥道朗致送一枚獨特的浪琴腕錶。

麥道朗與應家柏在歡迎晚宴的頒獎台上合照。

麥道朗表示，他很榮幸能再次奪得這項尊貴殊榮。他說：「我此刻感覺非常美妙，彷若置身雲端之上。我認為任何一位騎師只要有好馬在手，都有機會贏得這個獎項，但能三度獲得冠軍榮銜，實在難能可貴。莫雅和戴圖理均曾四度封王，而他們都是全球最出色的騎師。」

麥道朗謙遜地表示自己不敢與二人相提並論，並認為他的成功全賴過去一年有幸夥拍三匹頂級佳駟上陣，包括「浪漫勇士」、「遨遊氣泡」及「精緻之道」。

他說：「『浪漫勇士』是最出色的一駒，『精緻之道』成就斐然，『遨遊氣泡』的成績亦同樣精彩。」

麥道朗在本年度浪琴全球百大一級賽中合共攻下十二場頭馬，當中三場夥拍「遨遊氣泡」、一場策騎「浪漫勇士」（此駒因接受球節手術而一度休賽數月）、六場為「精緻之道」主轡，另外憑「早麗星」及「花城日暖」各勝一場。

麥道朗最終以184分高踞浪琴全球最佳騎師排行榜榜首，緊隨其後的是巴米高（132分）、布宜學（114分）和莫雅（102分）。

浪琴全球最佳騎師獎項是根據騎師在浪琴世界馬匹排名委員會編訂的全球百大一級賽中的表現而評定。每個計分年度由上年的12月1日開始至本年的11月30日為止。騎師在該年度的全球百大一級賽中以前三名完成賽事即可獲得分數，分別是第一名得12分、第二名得6分、第三名得4分。

麥道朗表示，自己這一年手風甚順，但能夠獲得這個獎項，必須歸功於他年內所策騎的一眾冠軍賽駒的出色表現。

「牠們全都是出類拔萃的佳駟，有三冠王（『遨遊氣泡』）、馬王（『浪漫勇士』），以及馬后（『精緻之道』）。」麥道朗續道。

「能在同一年內與牠們合作，實在不可多得。夥拍牠們上陣的感覺難以用言語去形容，我真的深感榮幸。」

麥道朗現正在港作短期客串，並將於聖誕節前返回澳洲悉尼。他表示，年內最突出的成就是為「遨遊氣泡」贏得三冠王榮譽，包括攻下總獎金高達一千三百萬港元的董事盃（1600米一級賽）、總獎金高達一千三百萬港元的花旗銀行香港金盃（2000米一級賽），以及總獎金高達一千三百萬港元的渣打冠軍暨遮打盃（2400米一級賽）。

麥道朗明日如能夥拍「浪漫勇士」再度揚威浪琴香港盃，將可為他今年的傑出成就錦上添花。若一切順利，他希望於2026年再次出爭一級賽沙特盃（1800米，泥地），力圖反先「青春永駐」。