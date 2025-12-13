浪琴香港國際賽事│德心團體首次參與浪琴香港國際賽事冀憑「好友心得」取得佳績

德心團體名下的「好友心得」，將於周日(12月14日) 出爭總獎金達二千八百萬港元的一級賽浪琴香港短途錦標 (1200米)，這將是此賽馬團體首次參與浪琴香港國際賽事，一眾團體成員均極為期待。

德心團體的經理人吳嵩表示，對於團體能首次參與浪琴香港國際賽事感到高興，雖然與世界馬王級佳駟兼廄侶「嘉應高昇」同場較量，看來將極具挑戰。

吳嵩說：「對於能夠首次參與浪琴香港國際賽事，我們都很高興，大家都可見到，我們的團體成員不乏年紀較輕之輩，我們都希望見到馬圈能做到傳承，對賽馬運動的熱愛可以一代傳一代，事實上，我們的團體也有若干成員同時加入其他賽馬團體，甚至也有個人馬主的例子，為此我們提供了一個起步點。」

「我們的團體綵衣與當年『快如疾風』的綠黃綵衣一樣，『快如疾風』戰績出色，曾勝出2015年的一級賽澳洲橡樹大賽 (2400米)，我們都希望這件綵衣的好運氣可以一直延續下去。」他續說。

吳嵩相信，「好友心得」可望於周日之戰交出好表現，同時對抽得七檔感到滿意。

他說：「檢視沙田A跑道1200米的數據，由第七檔起步的頭馬最多。我們會視乎起步後內側馬匹的躍出情況，當然『嘉應高昇』自第一檔起步，出閘會快，另外『氣勢』(第二檔) 及『舉步生風』(第三檔) 也不會慢。」

吳嵩在浪琴香港國際賽事的排位抽籤儀式上為「好友心得」抽得第七檔。

「但『好友心得』踏入今季後更進一步，起步方面更為迅速，加上牠步幅闊大，希望牠屆時能佔取第二疊而有遮擋的好位。」

「好友心得」今季較早時取得三連勝後，上仗出爭二級賽中銀香港私人銀行馬會短途錦標 (1200米)，最終跑第七名，吳嵩認為該仗形勢不合發揮，因而無功而還。

吳嵩說：「當日牠須在沒有遮擋下走外疊，以牠現時的評分，在須多走腳程下要爭勝便並不容易。」

今仗他希望有較佳運氣之餘，也寄望在馬匹操練上的一些小轉變可以令馬兒能在今次取得較佳成績。

「經過上仗之後，我們今次部署牠有一點兒新鮮感出戰，希望牠可以交回前仗贏二級賽 (1200米精英碗) 時的水準。」吳嵩說。

「在面對『嘉應高昇』之下，爭勝確甚具挑戰，始終兩駒在國際評分方面有約二十分的差距，不過，我們會全力以赴，我們所有成員都對周日之戰充滿期待，有信心馬兒可以交出牠的最佳水準。」吳嵩續說。

吳嵩同時指出，在轉用單邊眼罩及改為由歐洲騎師執韁後，「好友心得」進幅顯著，牠的本地評分由今季初的八十四分起步，在經過九月及十月的三連勝後，牠的本地評分已攀升至一百一十分。

德心團體的成員在凱旋門祝捷。

他解釋說：「佩戴單邊眼罩之後，馬兒的走勢更為暢順，另一方面，歐洲騎師 (班德禮) 讓馬兒能放鬆來跑，這兩方面的改變，均能令馬兒即使達七歲之齡，仍能在陣上交出好成績。」

本周日（12月14日）沙田馬場合共編排十場賽事，頭場第四班靚蝦王讓賽（1400米）將於下午十二時二十五分開跑。

