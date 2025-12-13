浪琴香港國際賽事│浪琴香港瓶形勢緊湊「名城潮流」復勇盼脫穎而出

總獎金高達二千六百萬港元的浪琴香港瓶（2400米一級賽）將於本周日（12月14日）在沙田上演，參賽馬匹質素上乘，而且多匹爭標要角的評分相當接近，令賽事形勢甚為緊湊。

眾駒當中，「南加名城」國際評分為123分，較其他對手高至少3分，但近三仗均未能交出應有水準，因此四匹國際評分同為120分的佳駟均被看高一線有力爭標，包括今年凱旋門大賽（2400米一級賽）季軍「同工之妙」及該賽第四名馬匹「遠飛標槍」。

「名城潮流」的國際評分比上述數駒再低3分，為117分。這匹雄馬於去年揚威日本三冠大賽尾關菊花賞（日本聖烈治錦標，3000米一級賽），上仗角逐秋季天皇賞（2000米一級賽）時在頭馬「蒙面舞會」之後以第五名衝線。

「名城潮流」去年以悅目姿態揚威菊花賞。

在秋季天皇賞一役，李慕華策騎頭馬「蒙面舞會」，而「名城潮流」則由另一位法國好手貝知仁執韁。

李慕華今仗將再為「名城潮流」執韁，並確信這匹「文雅之士」的四歲子嗣明顯地有狀態回勇的跡象。

李慕華說：「馬兒是日本一項經典賽冠軍，曾攻下途程為3000米的菊花賞，不過我認為牠的首本途程是2400米或2500米。」

「春季時牠未臻最佳狀態，但牠在秋季天皇賞中發揮出色，取得第五名，看來已回復勇態。」

李慕華續道：「天皇賞的賽績水準很高，而雖然馬兒今仗需交出最佳水準才有力爭勝，但牠潛質優厚，我很有信心。」

「名城潮流」的優厚潛力有待練馬師武井亮琢磨。他於周日首次派馬來港參賽，屆時「名城潮流」將競逐浪琴香港瓶，該賽將為星光熠熠的浪琴香港國際賽事四項一級賽拉開序幕。

武井亮說：「馬兒在天皇賞一役末段衝刺強勁，而我也相信沙田會適合馬兒發揮。」

「名城潮流」與享譽全球的「杏目」及「春秋分」同主，今次首度遠征，賽前狀態令武井亮感到欣喜。

武井亮說：「如果比較牠於天皇賞前兩周與今仗前兩周作最後一課快操時的狀態，我認為牠現時的狀態更勝一籌。」

「馬兒於跑畢寶塚紀念賽（2200米一級賽）後便一直休息，天皇賞是牠休後復出的首仗，因此狀態未足，但今仗牠已百分百準備就緒。」

「名城潮流」作為經典賽冠軍，於去年12月首次挑戰三歲以上馬賽事，在有馬紀念賽（2500米一級賽）以第六名衝線，表現不俗。外界原預計這匹佳駟會在更早前便挑戰海外賽事。

儘管「名城潮流」是武井亮從練生涯中的首匹一級賽冠軍，但這位練馬師為此駒規劃四歲賽季時也有他一套的想法。

武井亮說：「馬兒兩歲時脾氣很大，即使到了現在仍然無法獨自操練。馬兒在心智上的成長令我非常滿意。」

「今年春季時，馬主很想讓馬兒赴海外出賽，但當時我沒有信心牠的脾氣可以應付一趟遠征。現在牠已能夠適應到外地出爭大賽，我感到非常高興。」

然而，按賽績水準論，今屆凱旋門大賽的結果或可作參考。

「同工之妙」及「遠飛標槍」均曾出戰今屆凱旋門大賽，同場還有「帝國夢」列陣。雖然當時牠們在巴黎隆尚須面對受天雨影響的偏軟場地，而沙田的乾快場地對牠們來說應更易適應，但無論如何，兩駒在該仗結果僅先於「帝國夢」分別不足一個馬位及一馬頸位，而「名城潮流」過往三次與「帝國夢」交鋒均先於該駒過終點。

武井亮說：「我認為這是牠最擅長的途程，而且每次『名城潮流』與『帝國夢』同場競技時，『名城潮流』都非常具競爭力。」

相信「名城潮流」需要交出歷來最高水準才能攻下浪琴香港瓶，但李慕華及武井亮看來均對牠充滿信心，相信牠已蓄勢待發，定會交出亮眼的表現。

本周日（12月14日）沙田馬場合共編排十場賽事，頭場第四班靚蝦王讓賽（1400米）將於下午十二時二十五分開跑。