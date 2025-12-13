浪琴香港國際賽事│「嘉應高昇」育馬者期待見證馬兒衛冕浪琴香港短途錦標

「嘉應高昇」將於周日（12月14日）在沙田競逐總獎金高達二千八百萬港元的浪琴香港短途錦標（1200米一級賽），盼能擊敗一眾主隊及海外菁英締造十六連勝之佳績。大戰舉行在即，紐西蘭育馬者Fraser Auret直言為培育出「嘉應高昇」這匹頂尖短途佳駟深感自豪。

紐西蘭國土雖小，但向來盛產冠軍級佳駟，而Fraser Auret正是在該國北島的中部地區（Central Districts）從事練馬及馬販工作。

但不論Fraser Auret在練馬及馬匹買賣方面的成就如何，他將以培育出「嘉應高昇」這匹廣獲認同的全球最佳短途馬而為人銘記。

「嘉應高昇」是牠的母親Missy Moo的首胎，而Missy Moo則出自父系Per Incanto。 Fraser Auret強調，即使到了浪琴香港短途錦標舉行當天，他除了為「嘉應高昇」感到自豪外，不會因為沒有把牠留給自己訓練及派牠出賽而感到後悔。

他說：「說到底，我們這行業全靠出售優質馬匹維生。沒有人能料到『嘉應高昇』可達至如此境界。話雖如此，我們以出售潛力有待發掘的年青馬匹而自豪。我們熱愛整段過程的每一刻。」

Auret目前在鄰近北巴馬斯頓（Palmerston North）的舊Marton馬場訓練六十駒。由他訓練的Missy Moo為其中一位客戶贏得五場頭馬後，成為他旗下的繁殖母馬，開啟了他的育馬之路，而「嘉應高昇」更是他首匹培育的馬匹。

「Missy Moo甚具天賦，但牠其中一條腿有毛病，最終要退役。馬兒之後也受同一條腿的問題困擾，導致牠僅產下了兩胎。」

「我們始終會為馬匹做正確選擇。如果馬匹的後腿患有關節炎，就代表牠懷孕次數越多，承受的痛楚也會越大。我們只是做了對馬兒最合適的事情，這是我們的首要考量。」

Fraser Auret早前參觀了大衛希斯位於沙田的馬房。「嘉應高昇」的同母弟弟「嘉應駿昇」同屬大衛希斯廄下，將於周日浪琴香港國際賽事日的頭場賽事第四班靚蝦王讓賽（1400米）出賽。

「能夠有機會前來看看牠們實在太好了。牠們住在相鄰的馬格。」

「當你交棒給另一位練馬師時，一切都不再由你控制。我想我此刻的感受是無比自豪。我們在中部地區工作，一向能超越自我，培育及訓練出能夠競逐世界各地賽事的賽駒。」

Fraser Auret現時擁有七匹繁殖母馬，而他剛得悉其中三匹均已懷有「嘉應高昇」的父系「特快班車」的子嗣。