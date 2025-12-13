浪琴香港國際賽事│岳本賢期待「班霸實力」及「名醫」創出佳績

岳本賢向來熱衷於挑戰全球各地大賽。他將於周日（12月14日）派馬在沙田出爭總獎金高達四千萬港元的浪琴香港盃（2000米一級賽），屆時會與此賽三屆盟主「浪漫勇士」正面交鋒。

岳本賢於2016年才開始從練生涯，但在短短數年間已在墨爾本盃兩度封王及揚威育馬者盃賽事。他今次將會派遣尚待闖出名堂的「名醫」角逐競爭激烈的香港盃。

這匹外觀吸引的栗色馬越戰越強，近來角逐的賽事班次拾級而上，包括上仗在巴林國際錦標（2000米二級賽）中跑獲亞軍。

岳本賢表示：「『浪漫勇士』顯然是牠這一代的頂級賽駒之一，甚至是實力最強的一駒。能夠派馬與牠同場較量實在十分榮幸，但我們會專注為旗下賽駒備戰，盡力發揮馬兒的潛力。我們不會過分顧忌競爭對手。」

「名醫」今仗將自最外的第七檔出閘，起步後料將上前領放。

岳本賢續道：「馬兒不一定要帶頭，但牠的跑法積極，在巴林出賽時大部分途程領放。今仗或會有數駒向馬兒稍為施壓，令步速加快，但馬兒今仗從大外檔起步，可選擇領先或跟前競跑。」

「馬兒在巴林一仗表現出色，交出至今的代表作。牠喜跑右轉賽道，而且也是時候角逐一場大賽了–不管是不是這個周末。無論如何，我們若可在獎金中分一杯羹已經很高興了。馬兒為我們帶來不少樂趣，希望牠可以繼續參加很多賽事。」

「名醫」本周在沙田出操。

「名醫」此行有久經戰陣的廄侶「班霸實力」相伴。現年五歲的「班霸實力」經驗豐富，曾攻下三項途程介乎1400米至2800米的一級賽，上仗於11月在墨爾本盃（3200米一級賽）中跑獲第七名後，今次將出爭總獎金高達二千六百萬港元的浪琴香港瓶（2400米一級賽）。

岳本賢說︰「角逐墨爾本盃後，這裏順理成章可能是下一個目的地。馬兒上仗跑來並不吃力，賽後的狀態十分好，所以我們樂於安排牠出爭此賽。」

「馬兒的遠征經驗豐富，事實上牠也樂在其中。馬兒很適應來港的旅程，我們希望牠有好表現。」

「班霸實力」在沙田輕舒腳頭。

岳本賢是殿堂級練馬師岳伯仁的兒子，他於結束輝煌的騎師生涯後選擇從練，事業繼續蒸蒸日上，而且積極放眼全球賽事。他曾於2018年派遣「研究大學」來港角逐浪琴香港瓶，取得第十一名，而該駒也是他過往唯一派出來港參賽的賽駒。

他說：「我們每年每周都不懈地工作，就是為了讓旗下馬匹可競逐本地及國際頂級賽事。」

「說到底，身為練馬師的職責是讓旗下馬匹贏得最多獎金，以及為牠們安排在世界任何地方參加最合適的賽事。」

今仗將為「班霸實力」及「名醫」執韁的騎師麥文堅近來手風正順。他在育馬者盃草地大賽（2400米一級賽）中替「道德美鑽」主轡，陣上展現精湛騎功，最終奏凱而回。

這位年僅二十二歲的愛爾蘭冠軍騎師將於明年1月至3月來港客串，而周日將是他初次在沙田馬場出賽。

麥文堅說：「一切都是全新的體驗，而我一直也想與頂尖騎師同場較技。」

麥文堅表示他不會對「浪漫勇士」過分顧忌。他續說：「『浪漫勇士』顯然會是今仗的擂台躉，但牠在陣上大概會留守在我們之後。我不能過分在意牠，畢竟我必須專注於自己的坐騎，以最適合牠的方式競逐賽事。」

本周日（12月14日）沙田馬場合共編排十場賽事，頭場第四班靚蝦王讓賽（1400米）將於下午十二時二十五分開跑。