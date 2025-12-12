Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

浪琴香港國際賽事│麥道朗第三度登上全球最佳騎師

馬圈快訊
更新時間：22:51 2025-12-12 HKT
發佈時間：22:51 2025-12-12 HKT

今晚國際賽歡迎晚宴其中一個環節，為頒發2025年「全球最佳騎師獎」，今年的「全球最佳騎師」跟去年一樣為紐西蘭騎師麥道朗。

麥道朗已是第三度登上全球最佳騎師，他特別感謝五匹良駒的貢獻。

今年以184分第三度成為全球最佳騎師，今晚他在歡迎晚宴會上接受頒獎，他表示再次能奪得此獎當然開心，特別要多謝五匹良駒的貢獻，分別是「精緻之道」、「遨遊氣泡」、「浪漫勇士」、「早麗星」和「花城日暖」，並非常感激支持他的練馬師和馬主，更要多謝家人的支持，如果沒有他們，亦不會有這豐收的一年。

按圖睇更多相片：

