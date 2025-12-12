Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

浪琴香港國際賽事│麥道朗第三度榮登全球最佳騎師

馬圈快訊
更新時間：22:51 2025-12-12 HKT
發佈時間：22:51 2025-12-12 HKT

今晚國際賽歡迎晚宴其中一個環節，為頒發2025年「全球最佳騎師獎」，今年的「全球最佳騎師」跟去年一樣為紐西蘭騎師麥道朗。

麥道朗已是第三度登上全球最佳騎師，他特別感謝五匹良駒的貢獻。

今年以184分第三度成為全球最佳騎師，今晚他在歡迎晚宴會上接受頒獎，他表示再次能奪得此獎當然開心，特別要多謝五匹良駒的貢獻，分別是「精緻之道」、「遨遊氣泡」、「浪漫勇士」、「早麗星」和「花城日暖」，並非常感激支持他的練馬師和馬主，更要多謝家人的支持，如果沒有他們，亦不會有這豐收的一年。

按圖睇更多相片：

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
生活百科
7小時前
《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將
《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將
影視圈
5小時前
美孚樓全棟得1人走火警？腳傷男跑16層樓逃生 換管理員一句話當場崩潰｜Juicy叮
美孚樓全棟得1人走火警？腳傷男跑16層樓逃生 換管理員一句話當場崩潰｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帑支付訟費
社會
2025-12-11 20:33 HKT
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
影視圈
2025-12-11 16:30 HKT
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
生活百科
7小時前
71歲前TVB金牌綠葉半退休生活失控？ 走廊驚見「淘寶山」展示驚人購買力
71歲前TVB金牌綠葉半退休生活失控？ 走廊驚見「淘寶山」展示驚人購買力
影視圈
6小時前
《全民造星VI》決賽撼無綫頒獎禮！最年輕TVB視帝得主強勢加盟做評判 網民：唔意外
《全民造星VI》決賽撼無綫頒獎禮！最年輕TVB視帝得主強勢加盟做評判 網民：唔意外
影視圈
9小時前
25歲女首抽居屋即中籤卻陷兩難 僅餘安達臣道項目 首期最平25萬 嘆地點偏遠難決定
25歲女首抽居屋即中籤卻陷兩難 僅餘安達臣道項目 首期最平25萬 嘆地點偏遠難決定
樓市動向
10小時前
百年老字號茶樓「蓮香」再開分店！懷舊招牌高掛旺角金魚街 網民期待：開到連鎖酒樓咁
百年老字號茶樓「蓮香」再開分店！懷舊招牌高掛旺角金魚街 網民期待：開到連鎖酒樓咁
飲食
2025-12-11 18:48 HKT