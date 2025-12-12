浪琴香港國際賽事│浪琴香港一哩錦標麥道朗深信「錶之銀河」有力再下一城

麥道朗上月在中銀香港「私人財富」馬會一哩錦標（1600米二級賽）首次策騎「錶之銀河」上陣，擊敗一眾星級賽駒掄元。他在周日（12月14日）的浪琴香港一哩錦標（1600米一級賽）將繼續夥拍該駒上陣，與不少該仗對手再度交鋒，並期望屆時的陣上形勢發展會與該仗相若。

這對人馬組合將挾佳績出爭這項總獎金高達三千六百萬港元的一級賽。六歲的「錶之銀河」上仗於末段沿內欄以勁勢追前，擊敗「陽光勇士」、「越駿歡欣」及「祝願」掄元。這四匹本地佳駟將於周日再度交鋒，形成一股強勁的勢力。

上仗雖然是「錶之銀河」自去年10月贏得二級賽沙田錦標（1600米讓賽）後首次報捷，但該駒一直具備潛力成為一級賽盟主，而由麥道朗主轡可能是牠取得突破的關鍵。

麥道朗在沙田馬場的記者招待會上表示：「馬兒上仗的表現令我印象深刻，其後的試閘表現更勝一籌。我認為牠該仗後狀態更出色。」

「我們一直都知道牠是匹十分優秀的賽駒，只是有時牠會因為自己的跑法而欠缺運氣，但馬兒的實力絕不遜於任何賽駒，只是需要運氣之助。」

「今仗出馬眾多，而馬兒慣常留前鬥後，需要快步速配合，但牠絕對有能力戰勝對手。馬兒已達到這個級數，而且給人的感覺良好。」

「紅運帝王」上仗不敵「錶之銀河」僅取得第十二名，但鞍上人布文認為此駒今仗可望交出更高水準。

「紅運帝王」於4月在富衛保險冠軍一哩賽（1600米一級賽）中擊敗「遨遊氣泡」奪冠，今仗如能複製當時的表現，將有望躋身爭標行列。布文認為有理由保持樂觀。

布文說：「馬兒通常需要一些時間才能達至巔峰狀態。我感覺今年又出現相同的模式，牠目前的狀態較上仗表現出來的更好。相信牠的狀態於數月後會再有進境，但現時的狀態足以交出優異表現。」

「今仗競爭非常激烈，『紅運帝王』必須發揮最佳水準才能取勝。牠的進展很好，感覺也良好，身心狀態俱佳。」

「祝願」上仗雖然負於「錶之銀河」僅取得第四名，但布文視這匹五歲馬為最具威脅的對手。

布文說：「我非常敬佩『祝願』，認為牠上仗表現失準後，今仗可及時反彈。這將是全日競爭最激烈的賽事。」

「『紅運帝王』鬥志非常旺盛，每次都會全力以赴。牠喜歡順其自然地競跑，若在中段暢通無阻，於最後二百米就有力爭勝。」

本周日（12月14日）沙田馬場合共編排十場賽事，頭場第四班靚蝦王讓賽（1400米）將於下午十二時二十五分開跑。