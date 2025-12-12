Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

希斯「威利金箭」「智多多寶」

馬圈快訊
更新時間：17:15 2025-12-12 HKT
發佈時間：17:15 2025-12-12 HKT

周日沙田馬場舉行香港國際賽事，希斯除派遣「嘉應高昇」出戰香港短途錦標外，還派出多匹質新馬上陣，似是有意在大賽日展示實力。希斯接受查詢時表示，對「威利金箭」和「智多多寶」的機會感到樂觀。

威利金箭千四更合

「威利金箭」上仗在港初出跑三班田草千二米，負一三五磅下仍能跟前走入一席亞軍。
「威利金箭」上仗在港初出跑三班田草千二米，負一三五磅下仍能跟前走入一席亞軍。

列陣第十場二班千四米的灰馬「威利金箭」，上仗在港初出跑三班田草千二米，負一三五磅下仍能跟前走入一席亞軍，僅以半個馬位落後頭馬「天賜喜」，表現令人驚喜，亦反映這匹四歲自購馬很快已適應水土。

周日「威利金箭」升班上陣，希斯坦言有一定寄望：「『威利金箭』來港前曾勝三級賽，並曾在二級賽上名，證明級數頗高；抵港後甚快適應環境，無論晨課及試閘均走勢甚佳，上仗初出演出不俗，今次再上征途，勢將以更佳狀態迎戰，而且增程跑千四米亦更合適，有望在此收復失地。」

「威利金箭」正值四歲當打之年，希斯也替其放眼明年的四歲系列賽，首個目標是香港經典一哩賽。希斯說：「由於『威利金箭』馬身較為粗壯，我預期跑完今仗之後，會再替其報跑多一場比賽，之後便會出戰香港經典一哩賽。」

智多多寶爭取首捷

「智多多寶」上仗在田草二千米跑獲亞軍。
「智多多寶」上仗在田草二千米跑獲亞軍。

至於出戰第六場三班千八米的「智多多寶」，上季尾開始上陣，上仗在田草二千米跑獲亞軍，表現有明顯進步。希斯說：「『智多多寶』來港前出賽次數不多，很自然在港需要更多時間成熟及累積經驗，果然今季跑過幾仗後，開始逐漸上力。上仗此馬只不敵少負十六磅、再出再贏的『雙贏』蹄下，本身演出並不差，今仗轉戰千八米亦合適，因要負輕磅而改配杜苑欣，希望其演出能再進一步，爭取在港首場頭馬。」

文傑

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帑支付訟費
社會
20小時前
港男遊日慘中美人計！心齋橋被劏6萬円 當地報警求助反被警串爆：「你有責任問清楚」結局更嬲｜Juicy叮
港男遊日慘中美人計！心齋橋被劏6萬円 當地報警求助反被警串爆：「你有責任問清楚」結局更嬲｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
62歲影帝斷崖式衰老？6月捧大獎紅粉緋緋 忽然暴瘦面色青灰判若兩人
62歲影帝斷崖式衰老？6月捧大獎紅粉緋緋 忽然暴瘦面色青灰判若兩人
影視圈
8小時前
文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、馬會行政總裁應家柏（右二）、香港公司治理公會會長司馬志（左二）、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜（左一），及廉政公署防止貪污處助理處長王嫣（右一）出席體育管治及誠信國際論壇。
馬會支持國際論壇　維護體育廉潔公正
社會資訊
2025-12-11 09:00 HKT
71歲前TVB金牌綠葉半退休生活失控？ 走廊驚見「淘寶山」展示驚人購買力
71歲前TVB金牌綠葉半退休生活失控？ 走廊驚見「淘寶山」展示驚人購買力
影視圈
6小時前
日本青森縣外海發生6.9級地震。Ｘ@UN_NERV
日本地震︱青森外海地震規模上調至6.9 深度更淺 海嘯警報已解除
即時國際
2小時前
港人深井食燒鵝疑被劏？3人埋單逾$600 被茶位收費嚇親 網民質疑1點未計清楚
港人深井食燒鵝疑被劏？3人埋單逾$600 被茶位收費嚇親 網民質疑1點未計清楚
飲食
2025-12-11 13:37 HKT
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
影視圈
2025-12-11 16:30 HKT
01:54
星島獨家︱警隊刑偵女將鄭麗琪等4人晉升助理處長 另有4人晉升總警司
社會
10小時前
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
影視圈
2025-12-11 17:00 HKT