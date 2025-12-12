希斯「威利金箭」「智多多寶」
發佈時間：17:15 2025-12-12 HKT
周日沙田馬場舉行香港國際賽事，希斯除派遣「嘉應高昇」出戰香港短途錦標外，還派出多匹質新馬上陣，似是有意在大賽日展示實力。希斯接受查詢時表示，對「威利金箭」和「智多多寶」的機會感到樂觀。
威利金箭千四更合
列陣第十場二班千四米的灰馬「威利金箭」，上仗在港初出跑三班田草千二米，負一三五磅下仍能跟前走入一席亞軍，僅以半個馬位落後頭馬「天賜喜」，表現令人驚喜，亦反映這匹四歲自購馬很快已適應水土。
周日「威利金箭」升班上陣，希斯坦言有一定寄望：「『威利金箭』來港前曾勝三級賽，並曾在二級賽上名，證明級數頗高；抵港後甚快適應環境，無論晨課及試閘均走勢甚佳，上仗初出演出不俗，今次再上征途，勢將以更佳狀態迎戰，而且增程跑千四米亦更合適，有望在此收復失地。」
「威利金箭」正值四歲當打之年，希斯也替其放眼明年的四歲系列賽，首個目標是香港經典一哩賽。希斯說：「由於『威利金箭』馬身較為粗壯，我預期跑完今仗之後，會再替其報跑多一場比賽，之後便會出戰香港經典一哩賽。」
智多多寶爭取首捷
至於出戰第六場三班千八米的「智多多寶」，上季尾開始上陣，上仗在田草二千米跑獲亞軍，表現有明顯進步。希斯說：「『智多多寶』來港前出賽次數不多，很自然在港需要更多時間成熟及累積經驗，果然今季跑過幾仗後，開始逐漸上力。上仗此馬只不敵少負十六磅、再出再贏的『雙贏』蹄下，本身演出並不差，今仗轉戰千八米亦合適，因要負輕磅而改配杜苑欣，希望其演出能再進一步，爭取在港首場頭馬。」
文傑
