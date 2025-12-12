浪琴香港國際賽事│「嘉應高昇」出閘表現成衛冕浪琴香港短途錦標關鍵

大衛希斯麾下的「嘉應高昇」將於周日（12月14日）在沙田角逐總獎金高達二千八百萬港元的浪琴香港短途錦標（1200米一級賽），與十二匹對手同場較量。這匹短途巨星將在生涯中首次排第一檔出閘，但大衛希斯認為對爭勝機會影響不大。

大衛希斯希望「嘉應高昇」今仗能達成十六連勝的佳績，並表示唯一擔心的是這匹全球最高評分短途馬可能會出閘緩慢。

他說：「沿途貼欄跑最省腳程。我認為馬兒是世上跑得最快的賽駒，所以除非牠於出閘時犯錯，否則這個檔位其實很有利。」

「我唯一的顧慮是，牠意外地出閘緩慢。不過，若排第十二或第十檔而漏閘也一樣糟糕。」

大衛希斯預期「嘉應高昇」能夠迅速出閘，而這是馬兒首次自最內檔起步，他很想看看牠如何應付。「嘉應高昇」今天（12月12日）在沙田以29.5秒完成四百米操練。

屆時「紅瑪瑙」（第十一檔）及「美麗第一」（第九檔）等賽駒預期會搶前，而大衛希斯指該兩駒需展現甚快前速，才能帶領「嘉應駿昇」上前。

「當賽駒在快步速的賽事中出現疲態時，牠們便會傾向斜跑，讓有實力的佳駟能趁機取位上前。如果賽事步速緩慢，馬匹便會成群跑入直路，那就令人擔心。不過如果步速緩慢，我預期潘頓會讓馬兒帶頭。」

大衛希斯表示會沿用與上季相似的部署，讓「嘉應高昇」增程至1400米，角逐2月在沙田舉行的一級賽女皇銀禧紀念盃。

大衛希斯堅信這匹冠軍級佳駟甚至可應付1600米途程，但他認為馬兒既然現在能稱霸短途賽事，這樣做意義不大。

他說：「我認為牠正處於所謂的黃金期。去年牠仍有點稚嫩，今年變得更健碩、力量更強。我們於上仗賽前真的覺得牠正處於前所未有的境界。眼見確實如此，牠自二百米處起收慢，幾乎打破場地紀錄，看來頗為輕鬆。」

儘管「嘉應高昇」是賽事焦點，但大衛希斯表示必須重視部分對手曾角逐的國際頂級短途賽事的水準。

大衛希斯說：「這不會是一場輕鬆的比賽，但市場把牠捧成大熱門，而次熱門的賠率竟高達約21倍。」

「我當然希望市場的預測準確，但我非常重視那些國際大賽。它們都不易應付，而那些賽駒都是出自那些大賽。」

大衛希斯今仗另一參賽馬「好友心得」抽到第七檔。他預計若馬兒取位順利，相信可跑入位置。

潘頓同樣不擔心「嘉應高昇」的檔位，並相信坐騎上仗於11月23日攻下中銀香港私人銀行馬會短途錦標（1200米二級賽），或許是牠生涯的最佳之作。

該仗是「嘉應高昇」遠征澳洲返港後首次上陣，牠早前在當地攻下總獎金高達二千萬澳元（約合一億零一百萬港元）的全球獎金最高草地賽事珠穆朗瑪峰錦標（1200米一級賽），當時自第七檔起步。

本周日（12月14日）沙田馬場合共編排十場賽事，頭場第四班靚蝦王讓賽（1400米）將於下午十二時二十五分開跑。

