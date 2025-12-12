浪琴香港國際賽事│「神志勇進」告別戰冀在浪琴香港一哩錦標上演壓軸好戲

池江泰壽訓練的「神志勇進」將於周日（12月14日）作競賽生涯的告別戰，在沙田出爭總獎金高達三千六百萬港元的浪琴香港一哩錦標（1600米一級賽）。這匹兩項一級賽盟主戰績輝煌，迄今二十八戰九勝，包括攻下一哩冠軍賽（1600米一級賽）及杜拜草地大賽（1800米一級賽）。

現年七歲的「神志勇進」於2022年四歲時首次勝出分級賽，但牠到六歲時才贏得首項一級賽冠軍，揚威2024年的一哩冠軍賽。池江泰壽回想道：「我當時非常激動，因為我一直想馬兒將來成為種馬。成功勝出一哩一級賽實在理想不過。」「神志勇進」今年4月在杜拜草地大賽以馬鼻位之先擊敗所向披靡的中國香港佳駟「浪漫勇士」。池江泰壽說：「我當時不敢肯定牠是否真的贏了。」

騎師杜滿樂該仗助「神志勇進」及馬主石川達繪首奪海外頭馬。石川達繪表示：「馬兒末段加速凌厲，我覺得牠贏了，但等了很久才公佈正式賽果。非常感謝杜滿樂！」

「神志勇進」今年6月在安田紀念賽（1600米一級賽）入位，賽後被發現有輕微骨裂的情況。這匹「統治地位」的兒子傷癒復出即在富士錦標（1600米二級賽）跑獲季軍，但上月出爭本年度一哩冠軍賽只得第六名，表現較為令人失望。

池江泰壽於周四（12月11日）觀看「神志勇進」在沙田草地跑道操練後表示：「牠走勢流暢如常，反應及呼吸俱佳。」

池江泰壽在周四的排位抽籤儀式上為他的鎮倉寶抽到第十一檔。他說：「檔位不是太差，但『遨遊氣泡』會自馬兒外側的第十二檔起步，這可能有點棘手，因為馬兒較適合在有遮擋下競跑。牠的起步表現及早段取位將成為關鍵。」

「神志勇進」周日將第三度出戰浪琴香港一哩錦標，幕後團隊希望此駒能在杜滿樂胯下再次勝出海外一級賽。池江泰壽說：「馬兒獲馬迷大力支持，我們希望能再次與馬迷一同慶祝勝利。」

本周日（12月14日）沙田馬場合共編排十場賽事，頭場第四班靚蝦王讓賽（1400米）將於下午十二時二十五分開跑。

