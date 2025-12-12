浪琴香港國際賽事│「浪漫勇士」爭取浪琴香港盃四連霸

「浪漫勇士」將於周日（12月14日）在沙田競逐總獎金高達四千萬港元的浪琴香港盃（2000米一級賽），從第二檔出閘爭取衛冕。幕後團隊對檔位抽籤結果感到滿意。

這匹由沈集成訓練的主隊佳駟將與六匹對手同場較量，力爭此賽四連霸。

沈集成說：「第二檔很不錯。今仗出馬數目少，所以問題不大。這意味我們在策略上能夠更靈活。」

「浪漫勇士」今年曾經歷數場大戰，包括遠赴維雅德競逐沙特盃（1800米一級賽，泥地），結果在勇戰下不敵「青春永駐」跑獲亞軍，其後在美丹馬場上演的杜拜草地大賽（1800米一級賽）中同樣取得亞軍，僅以馬鼻位之差負於「神志勇進」。

然而，「浪漫勇士」於5月底被發現左前腿受傷，其後植入了一顆螺絲。這匹已十勝一級賽的佳駟上仗作休後首戰，即以完美表現勝出今仗的前哨戰中銀香港馬會盃（2000米二級賽）。

沈集成說；「牠接受手術時我很難過。只是一顆螺絲，對牠來說或許不算甚麼，但我卻心痛極了。我十分以牠為榮。在香港，不只馬圈中人，人人都認識牠。」

展望浪琴香港盃，沈集成表示：「因為之前尚未排位，我還沒有研究過出賽馬匹，但我將會下一番功夫。馬兒的狀態比角逐上仗時更好，在持續進步。牠已完成最後一課快操，現在只會進行慢操。」

「浪漫勇士」馬主劉栢輝於周四（12月11日）出席在沙田馬場馬匹亮相圈舉行的排位抽籤儀式，他上台抽籤後說：「馬兒接受過手術，但看來恢復得很好。看到馬兒復出並交出好表現，我十分開心及放心。」

劉栢輝還確認了計劃讓「浪漫勇士」再赴中東，與「青春永駐」再決高下。他笑言「青春永駐」是匹「永不會老」的賽駒。

他說：「馬兒（『浪漫勇士』）明年便八歲了，現在我們會逐場部署。如果周日一切順利，接下來會是馬壇的重量級激戰。我們今次會以挑戰者身分與那匹泥地冠軍賽駒較量，但我們將樂在其中。」

今仗的其他參賽馬還有「直線力山」（第一檔）、「利森名園」（第三檔）、「健身心」（第四檔）、「寶徠歌劇」（第五檔）及「禪勝輝煌」（第六檔）等。

由岳本賢訓練的「名醫」抽得第七檔。此駒上月在巴林國際錦標（2000米一級賽）獲得亞軍，表現令人鼓舞。

為「浪漫勇士」執韁的麥道朗今日點出胯下拍檔的特質。

麥道朗說：「想想牠正嘗試達到的成就，真的很了不起。牠這麼長時間以來一直是匹優秀的賽駒，長青程度令人驚嘆。」

「這場香港盃，牠似乎已達最佳狀態，我們很期待這場賽事。」

麥道朗榮膺2025年浪琴全球最佳騎師。

「『浪漫勇士』是一匹與眾不同的馬，我從騎以來從未遇過這樣的賽駒，無論在任何情況下，我從未試過覺得牠會落敗。牠絕對是匹超級佳駟，最重要的是牠每次都會全力以赴，而且跑來極具大將之風。我很榮幸能為牠執韁。」

談到其他對手時，麥道朗說：「『利森名園』於幾年前備受看好，如果牠能夠重拾巔峰狀態，實在不能忽視；而『寶徠歌劇』近況勇銳，是一匹進步中的年輕賽駒。」

「『健身心』看來是一匹難纏的對手，牠今年的賽績非常出色。馬兒（『浪漫勇士』）今仗確實勁敵不少，陣上必須一切順利，但牠的檔位理想。」

本周日（12月14日）沙田馬場合共編排十場賽事，頭場第四班靚蝦王讓賽（1400米）將於下午十二時二十五分開跑。

