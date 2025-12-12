Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬迷沙田與冠軍明星馬打卡

周日是國際賽日，相信不少馬迷都熱切期待，近期沙田馬場在傳奇馬王「精英大師」銅像旁邊，展出三匹香港冠軍馬的巨型公仔，包括「嘉應高昇 」、「浪漫勇士 」及「遨遊氣泡 」, 造型生動可愛，極具打卡吸引力。 上周日沙田日馬賽，已見有不少馬迷入場觀戰前，與公仔打卡。

另外，適逢國際賽賽馬，馬會也有不少關於名駒和國際賽的精品供選購，剛周四國際賽排位抽籤儀式後，不少參賽馬的馬主、海外傳媒都有即場選購。若然有興趣買賽馬精品的馬迷，也可以周日前往馬場精品店購物。

陳嘉甜

