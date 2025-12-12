Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

浪琴香港國際賽事｜浪琴香港國際賽事 2025 見證世界草地王者誕生

馬圈快訊
更新時間：11:43 2025-12-12 HKT
發佈時間：11:43 2025-12-12 HKT

每年一度國際馬壇盛事「2025浪琴香港國際賽事」將於本週日（12月14日）在沙田馬場舉行。作爲旗艦級草地錦標大賽日，賽事雲集世界各地頂級佳駟，來港與本地一級佳駟同場交鋒，當中包括20匹一級賽盟主，競逐四項一級賽的桂冠，四場賽事總獎金高達一億三千萬港元，創歷年新高。
 
當日公眾於下午3時半或之前進入沙田及跑馬地馬場，可獲贈指定「國際賽CAP帽」一頂*，數量有限，派完即止。

當日公眾於下午3時半或之前進入沙田及跑馬地馬場，可獲贈指定「國際賽CAP帽」一頂*，數量有限，派完即止。
當日公眾於下午3時半或之前進入沙田及跑馬地馬場，可獲贈指定「國際賽CAP帽」一頂*，數量有限，派完即止。

 
賽事圓滿結束後，國際流行音樂組合Now United將會在沙田馬場馬匹亮相圈帶來精彩演出。騎師們將與觀眾作近距離互動，並派發小馬公仔。

賽事圓滿結束後，國際流行音樂組合Now United將會在沙田馬場馬匹亮相圈帶來精彩演出。騎師們將與觀眾作近距離互動，並派發小馬公仔。
賽事圓滿結束後，國際流行音樂組合Now United將會在沙田馬場馬匹亮相圈帶來精彩演出。騎師們將與觀眾作近距離互動，並派發小馬公仔。

匯聚全球精英賽駒 競逐四場一級賽精彩賽事

「2025浪琴香港國際賽事」全日共設十場賽事，沙田及跑馬地馬場將於上午10時25分開放入場，首場賽事定於下午12時25分開跑。四項一級賽將於下列場次舉行：
 
•         第4場 - 總獎金2,600萬港元浪琴香港瓶 (2400米)
•         第5場 - 總獎金2,800萬港元浪琴香港短途錦標 (1200米)
•         第7場 - 總獎金3,600萬港元浪琴香港一哩錦標  (1600米)
•         第8場 - 總獎金4,000萬港元浪琴香港盃 (2000米)

國際韓流巨星RAIN鄭智薰再度蒞臨沙田馬場

開幕表演將於當日早上11時10分在沙田馬場馬匹亮相圈舉行。今年再度邀請國際韓國天王鄭智薰 RAIN 擔任開幕表演嘉賓為精彩賽事日揭開序幕。# 一眾頂尖的參賽騎師於第二場賽事後更會列陣沙田馬場馬匹亮相圈的開幕儀式，與大家見面。

一眾頂尖的參賽騎師於第二場賽事後更會列陣沙田馬場馬匹亮相圈的開幕儀式，與大家見面。
一眾頂尖的參賽騎師於第二場賽事後更會列陣沙田馬場馬匹亮相圈的開幕儀式，與大家見面。
開幕表演將於當日早上11時10分在沙田馬場馬匹亮相圈舉行。今年再度邀請國際韓國天王鄭智薰 RAIN 擔任開幕表演嘉賓為精彩賽事日揭開序幕。
開幕表演將於當日早上11時10分在沙田馬場馬匹亮相圈舉行。今年再度邀請國際韓國天王鄭智薰 RAIN 擔任開幕表演嘉賓為精彩賽事日揭開序幕。

現場音樂表演

新世代創作歌手兼製作人 XTIE將於賽事中場，在公眾席投注大堂「好賞食」樓下舞台獻唱。
 
「沙田馬場日日賞」有獎問答遊戲 贏取「浪漫勇士」大公仔

進入沙田馬場範圍打開「馬會投注三合一」應用程式登入投注戶口，經「馬上發現」進入活動頁面，於下午4時15分首500名提交正確答案的參加者可獲指定浪琴香港盃連續三屆盟主「浪漫勇士」約40厘米高大公仔乙隻。其後第501-1000名可獲沙田馬場「駿星匯」買一送一訂座優惠券一張。^

新世代創作歌手兼製作人 XTIE將於賽事中場，在公眾席投注大堂「好賞食」樓下舞台獻唱。
新世代創作歌手兼製作人 XTIE將於賽事中場，在公眾席投注大堂「好賞食」樓下舞台獻唱。

 

進入沙田馬場範圍打開「馬會投注三合一」應用程式登入投注戶口，經「馬上發現」進入活動頁面，於下午4時15分首500名提交正確答案的參加者可獲指定浪琴香港盃連續三屆盟主「浪漫勇士」約40厘米高大公仔乙隻。
進入沙田馬場範圍打開「馬會投注三合一」應用程式登入投注戶口，經「馬上發現」進入活動頁面，於下午4時15分首500名提交正確答案的參加者可獲指定浪琴香港盃連續三屆盟主「浪漫勇士」約40厘米高大公仔乙隻。

「連薈」呈獻全新進場及顧客體驗 

位處沙田馬場第二座看台、本季落成的新設施「連薈」亦是必到之處。在「連薈」大堂內，嶄新的沉浸式數碼屏幕裝置將壯麗大自然景致與馬匹悠然姿態完美呈現，帶來視覺與感官的雙重享受；其中三大打卡亮點包括栩栩如生的「擬真機械馬」、充滿玩味的「傳奇馬廊」數碼互動體驗，以及由美國藝術家精心創作的「駿馬奔騰」金色機械動態馬匹雕塑。現場並設特色攤位供應香港地道小食、「手作.連薈」DIY賽馬手作工作坊及選購馬場精品亦是不可錯過的體驗。

「連薈」三大打卡亮點包括栩栩如生的「擬真機械馬」、充滿玩味的「傳奇馬廊」數碼互動體驗，以及由美國藝術家精心創作的「駿馬奔騰」金色機械動態馬匹雕塑。
「連薈」三大打卡亮點包括栩栩如生的「擬真機械馬」、充滿玩味的「傳奇馬廊」數碼互動體驗，以及由美國藝術家精心創作的「駿馬奔騰」金色機械動態馬匹雕塑。

「馬場有禮」推出全新主題的賽事精品


今屆國際賽事以「浪琴香港國際賽事」經典顏色，配搭簡約時尚的設計推出全新主題的賽事精品。主題賽事精品系列包括：「浪琴香港國際賽事」外套﹑運動帽﹑坐姿毛公仔﹑迷你坐姿毛公仔匙扣﹑ 999.9黃金工藝精品金章幸運符(約0.2克)﹑摺疊環保手提袋及毛公仔幸運符，一共7款全新賽事精品可供選擇。
###

入場及投注人士須年滿十八歲，切勿沉迷賭博。活動詳情請參閱有關宣傳品及條款細則。圖片只供參考，與禮品真實的外貌及顏色可能有差異。活動及優惠内容可能不時更改，香港賽馬會保留最終決定權，恕不另行通知或提供賠償。查詢請致電香港賽馬會熱線1817或瀏覽活動網頁。
 
 *圖片只供參考，與禮品真實的外貌及顏色可能有差異。
 
+小馬公仔將會於表演完結後派發。指定小馬有不同款式，將隨機派發，不設更換。數量有限，派完即止 。
 
#活動當天沙田馬場將實施特別人流安全管制措施，請遵守工作人員指示。詳請請參考活動網頁。

^活動受條款及細則約束，詳情請參考「沙田馬場日日賞」活動網頁。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帑支付訟費
社會
16小時前
01:54
星島獨家︱警隊刑偵女將鄭麗琪等4人晉升助理處長 另有4人晉升總警司
社會
5小時前
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
影視圈
20小時前
文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、馬會行政總裁應家柏（右二）、香港公司治理公會會長司馬志（左二）、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜（左一），及廉政公署防止貪污處助理處長王嫣（右一）出席體育管治及誠信國際論壇。
馬會支持國際論壇　維護體育廉潔公正
社會資訊
2025-12-11 09:00 HKT
張柏芝一方傳召筆跡專家梁時中庭上力證，涉事合約上的張柏芝簽名屬冒簽。何健勇攝
張柏芝為違約案傳召筆跡專家作供 指涉案合約簽名屬偽冒
社會
23小時前
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
影視圈
19小時前
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
01:04
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
影視圈
22小時前
「黃子華好拍檔影帝」驚現斷崖式衰老 忽然暴瘦面色青灰 跟6月捧大獎紅粉緋緋判若兩人
「黃子華好拍檔影帝」驚現斷崖式衰老  忽然暴瘦面色青灰  跟6月捧大獎紅粉緋緋判若兩人
影視圈
3小時前
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
飲食
2025-12-10 15:31 HKT
紅葉｜大棠紅葉季節12.13開始 漁護署解構幾時最旺盛！即睇增設巴士線及紅葉指數連結
社會
5小時前