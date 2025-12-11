Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

浪琴香港國際賽事│「嘉應高昇」「祝願」「浪漫勇士」抽好位

更新時間：19:14 2025-12-11 HKT
發佈時間：19:14 2025-12-11 HKT

馬會昨晨假沙田馬場馬匹亮相圈，為周日舉行的四場香港國際賽進行馬匹排位抽籤儀式，多位本地和海外參戰馬的馬主和練馬師，以及馬會高層和贊助商代表均有出席，場面十分熱鬧。大部分本地主隊參戰馬，均幸運地抽得好檔，馬王「嘉應高昇」於香港短途錦標抽一檔，列陣香港一哩錦標的「祝願」抽得二檔。兩駒的騎練在儀式後均表示滿意，希望屆時取得佳績。

當「嘉應高昇」抽得一檔時，台下隨即一陣騷動。然而，自香港短途錦標在〇六年將途程改為千二米後，只有二一年的冠軍「顯心星」排一檔。另外亦有人擔心「嘉應高昇」排一檔，會否早段受壓影響表現。不過練馬師大衛希斯對這匹世界最佳短途馬仍信心十足：「『嘉應高昇』於近仗都展示飛快前速，今仗或會貼欄搶放，亦有可能置身於前領馬之後的位置。牠依然在進步中，上場贏馬後復課的走勢仍佳，目前正處最佳狀態，有望再下一城。至於廄侶『好有心得』（抽七檔）今季表現突出，仍有機會走入三甲。」

「祝願」「浪漫勇士」形勢佳

另一方面，「祝願」將排二檔出戰香港一哩錦標，霍宏聲大感滿意地說：「『祝願』上場跑第四後的操練如常，勇態未見低落，今次抽得好檔，我預期同場的『遨遊氣泡』、『合夥奔馳』和『冬季獅』三駒將採主動，『祝願』可因應情況守於最佳位置競跑。希望牠能夠將其實力盡量發揮，爭取首場一級賽勝仗。」特約記者：文傑

有望香港盃四連霸的前馬王「浪漫勇士」，將排在二檔起步。練馬師沈集成分析：「『浪漫勇士』由二檔出閘，可望守在前列有利位置，鞍上人麥道朗是世界級騎師，他當然懂得臨場應變。另外，馬匹目前磅位約1,154磅左右，正是最佳磅位。至於賽前未有試閘，主要是因其勇態已足，上場贏馬末段造二十一秒多的時間，表現令我滿意。何況左腳仍有螺絲，操練上只需做得足夠便可，毋須迫得太急。」

特約記者：文傑

