浪琴香港國際賽事│梁錫光指「嘉應高昇」成熟進步 

馬圈快訊
更新時間：15:58 2025-12-11 HKT
發佈時間：15:58 2025-12-11 HKT

「嘉應高昇」現時是舉世知名的香港馬王，此匹佳駟曾於10月18日在澳洲蘭域馬場勝出一級賽珠穆朗瑪峰錦標，為香港爭光之餘，同時亦進一步奠定其全球最佳短途賽駒的地位。此馬周日將出爭第五場香港短途錦標，馬主嘉應團體經理人梁錫光上台抽到一檔。

梁錫光謙虛地說：「「嘉應高昇」今場對手都幾強，除了一眾海外對手，本地對手如「舉步生風」等都不可少看。「嘉應高昇」會做好自己，盡力去跑，牠今季更成熟，更進步，希望星期日有好成績。」

至於「嘉應傳承」則出爭第四場香港瓶，由霍宏聲策騎，上仗久休復出馬會盃大蝕分跑近，表現不錯，今仗或有驚喜的演出。

