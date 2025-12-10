浪琴香港國際騎師錦標賽│莫雅期待再戰浪琴國際騎師錦標賽  

頂級好手莫雅是浪琴國際騎師錦標賽的常客，週三（12月10日）晚上將在跑馬地與十一位世界級菁英同場競逐今屆賽事，是他近二十年來第十九次赴會。



現年四十二歲的莫雅因於8月底發現大腿骨疲勞性骨裂而休戰，一直養傷。當浪琴國際騎師錦標賽於上月公佈參賽名單時，莫雅雖然榜上有名，但當時未肯定能否趕及復出參賽。



直至今屆賽事舉行前一星期，莫雅在嶺飛復出策騎上陣，更取得兩場頭馬。這位四屆浪琴全球最佳騎師於週二（12月9日）早上在沙田為合作多時的蔡約翰策馬試閘，其後顯得心情輕鬆。



莫雅曾先後於2009年及2010年在這項廣獲譽為全球最佳騎師錦標賽的賽事中兩度封王，另有四屆合共取得三亞一季。



明晚浪琴國際騎師錦標賽的其餘選手為力爭衛冕的巴米高，以及李慕華、布宜學、麥道朗、金美琪、杜苑欣、莫雷拉、李寶利、潘頓、何澤堯及布文。

今年浪琴國際騎師錦標賽參賽陣容鼎盛。



莫雅於週二現身在中國香港大館賽馬會立方舉行的浪琴國際騎師錦標賽記者招待會，他說：「我很高興能夠再次參加浪琴國際騎師錦標賽。人人都想前來參賽，誰不希望參與其中？」



跑馬地的賽道特別考驗騎師的取位技巧、平衡力及時機掌握，而這些顯然全是莫雅的強項。



然而，馬會採用的配馬機制盡量確保十二位騎師的勝出機會均等，因此獲配實力較評分高一、兩分的坐騎，又或抽得好檔位，均屬有利因素。



莫雅直言：「檔位往往是在跑馬地爭勝的關鍵，甚至可能是你最先需要考慮的因素。」



從坐騎的檔位看來，莫雅的形勢不俗，可望取得分數，尤其以第二關（1650米）及第三關（1650米）的坐騎「相映紅」（134磅）及「勇霸龍」（129磅）機會較高。「相映紅」上仗作季內復出即為方嘉柏交出頭馬，今仗將自第二檔出閘；黎昭昇旗下的「勇霸龍」則會自第四檔起步。



莫雅另一坐騎「過關勇士」（125磅）在第一關（1000米）抽得第六檔，檔位也算不俗。在去年的浪琴國際騎師錦標賽中，巴米高的其中一匹坐騎甚至在十二駒中抽得第十二檔，但最終仍能助他奠定勝局。至於出戰第四關（1200米）的「凱旋升」（130磅）則自第十檔起步，若莫雅能憑此駒勝出，勢必成為焦點。



莫雅也相當期待週日的重頭戲浪琴香港國際賽事，他在四場焦點賽事中有三匹坐騎。

莫雅自2015年起擔任古摩亞陣營的主帥，最近一次為此陣營取得的一級賽勝利，是於8月21日策騎「劇唱一姐」攻下約克郡橡樹大賽（2400米）。他今次將主策「冬季獅」（總獎金高達三千六百萬港元的一級賽浪琴香港一哩錦標，1600米）及「南加名城」（總獎金高達二千六百萬港元的一級賽浪琴香港瓶，2400米），手握雙重機會為該陣營延續勝績。



莫雅也將策騎由堀宣行訓練的「里見夢境」出爭總獎金高達二千八百萬港元的浪琴香港短途錦標（1200米一級賽），屆時必將喚起馬迷對「滿樂時」的記憶。「滿樂時」是堀宣行從練生涯的其一代表作，不僅在2015年浪琴香港一哩錦標中大勝而回，2016年攻克浪琴香港盃的表現更是令人嘆為觀止。



「里見夢境」今年6月於皇家雅士谷賽期出爭女皇伊利沙伯二世禧年誌慶錦標（1200米一級賽），僅以短距離之差不敵「別具風味」，賽前堀宣行曾邀來莫雅為此駒進行一課關鍵的草地快操。「里見夢境」最近兩次在沙田挑戰「嘉應高昇」獲一亞一季，週日（12月14日）將由莫雅主策，這對人馬組合或會成為「嘉應高昇」的最大威脅。



莫雅在整個策騎生涯中與香港賽馬始終維持緊密關係，年初甚至應香港賽馬會邀請重臨香江作短期客串，填補因兩名資深騎師受傷而出現的空缺。



莫雅解釋自己為何年復一年重返香港策騎出賽：「我自十八歲起便來這裏參賽，而我很喜歡香港。香港的賽事水平高，競爭激烈且辦得出色。」



「在這方面，香港賽事實現了這項運動的最高水準。」



本週三（12月10日）晚上跑馬地合共編排九場賽事，頭場第五班雲地利讓賽（1650米）將於晚上六時三十分開跑。



